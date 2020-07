El nou rei Salomó de la justícia andorrana

La Cambra de Comerç i el Col·legi d'Advocats s'han aliat per crear el nou Tribunal d'Arbitral del Principat (TAPA), un projecte en què feia tres anys treballaven conjuntament i que aquest dimecres ha vist la llum després de constituir-se davant d'un notari. Com ja va avançar fa uns dies l'ANA Economia, el nou organisme servirà per resoldre conflictes empresarials de manera ràpida, consensuada i confidencial, sense que les companyies hagin d'arribar als jutjats.

El propòsit del TAPA és resoldre conflictes purament interns, però també exercir d'àrbitre internacional quan hi hagi interessos que es posin en perill el comerç internacional. Així, segons ha explicat el nou president del TAPA, Pierre Raoul-Duval, "la creació del tribunal és una oportunitat per oferir un servei d'arbitratge a la comunitat empresarial andorrana que busca un mediador imparcial, neutral i competent en conflictes civils, mercantils i patrimonials". En aquest sentit, la directora de la Cambra, Pilar Escaler, ha remarcat que "sovint les empreses no creuen en els tribunals públics dels països i opten per tribunals privats".

Per la seva banda, el nou secretari del TAPA, Juan Pablo Correa, ha declarat que l'arbitratge internacional "és una font de riquesa per a un país i n'han apostat ciutats com Nova York, París, Ginebra o Singapur". Correa ha posat l'exemple d'un estudi del govern francès el qual assegura que només el tribunal arbitral de París els genera 400 milions d'euros anuals. "No són només els honoraris dels àrbitres i els advocats que hi intervenen, també són els pèrits, els traductors, els hotels i els mitjans de transport... és turisme de luxe", ha afegit.

La feina a partir d'ara del TAPA és donar-se a conèixer entre el sector empresarial nacional i internacional amb la voluntat de convertir-se en un referent en el món de la mediació i "posar Andorra en el mapa".