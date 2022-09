Nou supermercat E. Leclerc Express a Sant Julià

Andorra la VellaE. Leclerc obrirà un nou supermercat a Sant Julià. Serà un espai de 1.700 m2 a l’edifici R15, situat a l’avinguda Rocafort, al punt on hi havia les antigues botigues Josa. El nou supermercat, segons fons coneixedores del projecte, es convertirà en un dels més moderns de la cadena, amb un innovador concepte comercial amb els millors preus del mercat, seguint la seva filosofia de defensar el poder adquisitiu del consumidor, i amb una presentació dels productes on la informació i les noves tecnologies facilitaran una nova experiència de compra al client.

E. Leclerc, que té previst inaugurar la nova botiga a finals d’any, presentarà una oferta en alimentació i en producte fresc tant en lliure servei com en taulell tradicional, carnisseria amb especialitat de Carn d´Andorra, xarcuteria, formatgeria, plats preparats i rostisseria. També comptarà amb seccions de perfumeria, drogueria i alimentació i complements d´animals.

El projecte R15 ha cridat l’atenció d’altres operadors comercials internacionals. Després d’un procés de selecció de les diferents ofertes rebudes, E. Leclerc ha estat la seleccionada per ocupar l’espai del supermercat. Pel que fa a l’operador de restauració, s’està en fase d’estudi de les diferents ofertes presentades. La selecció d’operadors el desenvolupa la consultora SCCE (Sociedad de Centros Comerciales de España), experta en la concepció, promoció, comercialització i gestió de centres comercials.