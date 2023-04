Nova app de Crèdit Assegurances Vida

Andorra la VellaCrèdit Assegurances Vida estrena una nova aplicació per gestionar les assegurances de salut i baixa. L’'app', fàcil i intuïtiva, millora l’experiència dels clients i permet disposar de manera còmoda i ràpida d’informació relacionada amb les assegurances contractades. Està disponible tant per a dispositius Android com per a dispositius amb sistema operatiu iOS, i es pot descarregar directament des de la web http://bitly.ws/CWJo.

Entre les funcionalitats que ofereix la nova aplicació hi ha veure l’estat dels reemborsaments realitzats o pendents; enviar fàcilment la documentació (factures, fulls grocs o qualsevol altre material que s’hagi d’enviar); rebre notificacions per estar al dia de l’estat de les gestions i sol·licitar informació o estar en contacte amb la companyia, informen des de Crèdit Assegurances Vida.

L’aplicació està disponible per als prenedors i les seves parelles, que estiguin assegurats per qualsevol producte de salut o baixa.

Amb la voluntat d’incrementar l’oferta de valor a través de la digitalització i l’establiment d’eines i processos que permetin l’atenció omnicanal dels clients, la companyia permet la contractació a distància d’assegurances, de manera fàcil i ràpida, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. També està disponible el servei d’atenció al client al telèfon 88 91 19 o al correu electrònic info@creditvida.ad.