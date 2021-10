La nova seu d'Andorra Telecom costarà 16 milions i estarà enllestida el 2025

Andorra la VellaLa nova seu d'Andorra Telecom tindrà un cost estimat de 16 milions d'euros i s'espera que estigui enllestida durant el primer trimestre del 2025. Així ho ha anunciat aquest dimecres el president del consell d'administració de la parapública, Jordi Torres, durant l'entrega de premis del concurs d'idees impulsat per decidir el disseny final de la infraestructura. La previsió és que els treballs s'iniciïn el setembre del 2022 i que s'allarguin fins a 30 mesos. Els set mesos vinents es dedicaran a la redacció del projecte bàsic i l'executiu i després s'obrirà un termini d'altres quatre mesos per a la contractació de les empreses interessades. El concurs d'idees ha finalitzat amb la victòria del projecte 'Node', de l'arquitecte Xavier Orteu, i serà aquest el nom final que rebrà l'edifici.

Precisament, segons ha detallat Orteu, la idea principal del projecte és centrar-se en les persones, creant "un espai de convivència, de connexió i de creació de vida al seu voltant". Per fer-ho, s'ha treballat sobre pilars bàsics com "el benestar humà, la sostenibilitat, el respecte per la natura i la utilització de tecnologia d'avantguarda". En aquest sentit, l'arquitecte ha recordat que "estem en plena avinguda Meritxell", per la qual cosa s'ha treballat en un disseny que té vocació d'enllaçar l'eix comercial amb altres espais com el Fener Boulevard i Riberaygua i Travesseres. Per completar aquest objectiu, l'edifici 'Node' també inclourà "places, graderies i espais de relació que ajudaran a transmetre aquesta voluntat de treballar amb l'entorn".

Al mateix temps, es tracta d'un edifici que "no vol ser imponent", sinó que es buscarà crear una infraestructura "que ens doni serenitat i relaxament". Quant als espais interiors, Orteu ha detallat que seran oberts, dinàmics i flexibles, que es podran adaptar als canvis i a les noves realitats. A més a més, ha indicat que "hem treballat d'acord amb el medi ambient", elaborant estratègies que s'alineen amb la transició energètica i amb una utilització important de la fusta, un material què és més sostenible i, alhora, permet treballar "de manera industrialitzada" i amb un muntatge més ràpid. Així mateix, s'utilitzarà la vegetació per col·locar-la en cobertes, terrasses i places.

L'edifici 'Node' no tindrà res a veure amb The Cloud. Segons ha explicat Orteu, "estem plantejant una arquitectura totalment diferent, molt més inclusiva i pensada per a les persones". "No volem que sigui un espectacle, volem que es visqui i que es pugui utilitzar" i, per això, "estem intentant aplicar el sentit comú", ha afegit. Quant a la previsió dels terminis, ha dit que "nosaltres ja hem començat a posar fil a l'agulla", ja que s'ha dut a terme un "esforç previ molt important" i, per tant, s'espera respectar al màxim la data final.

Al seu torn, Torres ha destacat la importància que tindrà el futur edifici, tenint en compte que "per les oficines comercials d'Andorra Telecom hi transiten més de 100.000 persones a l'any", per la qual cosa l'immoble ha d'esdevenir un "dinamitzador de la zona" i un revulsiu pels barris propers. Tanmateix, ha anunciat que la nova seu inclourà "un espai cultural" al soterrani amb entrada des de l'avinguda Meritxell, a banda de l'oficina comercial i uns despatxos que, en un futur, poden ser ocupats per Actua. Tot plegat amb l'objectiu "de crear sinergies entre empreses que fan tasques tecnològiques". En relació amb el pressupost de l'obra, ha alertat de la pujada de preus dels materials de la construcció arran de l'esclat de la pandèmia, tot i que a hores d'ara en els 16 milions d'euros previstos ja es contempla aquesta casuística.

Finalment, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha declarat que, encara que "nosaltres haguéssim preferit una plaça pública" en aquest espai, "l'acord que hem assolit és bo per Andorra la Vella i pel barri", ja que "mantenim espais públics importants". Prova d'aquest fet és que, segons ha dit, "el Govern renuncia pràcticament al 40% de la seva parcel·la". A més, amb aquest nou immoble "tindrem un atractiu turístic important" gràcies a la incorporació del museu, i també és un fet a destacar que la capital aculli les oficines comercials d'Andorra Telecom.