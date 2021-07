La nova línia d'alta tensió d'Encamp a Grau Roig reduirà l'impacte visual

EncampLa nova línia d'alta tensió que FEDA construirà entre Encamp i Grau Roig reduirà de manera important l'impacte visual que té el traçat actual. Així ho ha explicat aquest matí el director d'enginyeria de la parapública, Marc Calvet, que ha dit que "les noves torres tindran una alçada inferior a les actuals, a més a més, com que el cablejat es pot tensar més hi haurà més separació entre cada punt, amb el que l'impacte visual que hi haurà serà menor, perquè reduïm alçada i quantitat de torres". A més a més, Calvet ha explicat que les obres "duraran uns dos anys i mig ben bons", que tindran un cost que estarà entorn als 18 milions d'euros i que començaran aquest estiu.

Per la seva part, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que "és una obra molt important que ens ha de permetre consolidar el model que tenim i multiplicarà per tres o per quatre la capacitat de transportar energia". Moles ha afegit que "aquests canvis ens permetrà també absorbir la producció pròpia que tenim en energies renovables i tenir un millor transport de l'energia que es compra tant a França com a Espanya". Quant al preu, el director general ha descartat que aquesta obra portés un increment en la factura elèctrica i ha indicat que "ha de servir perquè es mantingui i fins i tot pot baixar" ja que aquesta línia permetrà seleccionar millor el moment de compra en cada país veí per la capacitat de transport que té.

Moles ha parlat també de la recuperació del consum i ha indicat que "ja hem recuperat la meitat de la caiguda que vam tenir al 2020 respecte al 2019". A la pràctica, aquest fet vol dir que el consum elèctric del 21, estarà només un 5% per sota de fa dos anys, i des de la parapública esperen que ja al 2022 es recuperin els valors previs a la pandèmia.

Els parcs fotovoltaic i eòlic, avancen

L'aposta per les renovables de FEDA és un fet, i aquest matí Albert Moles ha explicat que "les obres per tal de fer el parc fotovoltaic pensem que no trigaran gaire a començar, el temps de construcció estarà entorn a un any". Pel que fa al parc eòlic, ha indicat que "ens falten entre sis i vuit mesos per acabar de tenir mesures. Però les que estem tenint són bones, i a més a més estem en un any on hem tingut molt de vent i encara han sigut millors". Com el fotovoltaic, Moles preveu que l'eòlic pugui estar funcionant en aproximadament un any.