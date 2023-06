Nova quota de 600 autoritzacions per a temporers d'estiu

Andorra la VellaGovern ha aprovat 600 autoritzacions ampliables al 30% per a treballadors de temporada d'estiu. La mesura, tal com ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, es va aplicar l'any passat i com des de l'executiu consideren que va ser un èxit, han decidit tornar-la a aplicar. Segons Molné, es preveu que la mesura entri en vigor el dimecres vinent i estarà vigent fins al 31 d'octubre d'enguany. La iniciativa s'ha aprovat per respondre a les demandes dels hotelers i del sector turístic, que demanaven una millora de les condicions per incentivar l'arribada de treballadors.