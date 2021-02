Nova xarxa de calor a Escaldes-Engordany a finals d'any

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i FEDA han signat aquest dilluns al matí una addenda al conveni de col·laboració per al desplegament d'una xarxa de fred i calor a la zona del Clot d'Emprivat. L'addenda ha permès un canvi d'ubicació de la planta. Ara FEDA començarà ja de manera immediata la construcció d'aquesta instal·lació amb la voluntat que estigui enllestida cap a finals del 2021. Tal com ha destacat el director general de FEDA, Albert Moles, la previsió és que en una primera fase la xarxa produeixi 3,6 GWh/any de calor, és a dir, l'equivalent a unes 360 llars. El comú aposta per connectar a aquesta xarxa els edificis del Prat del Roure i del Prat Gran amb la voluntat, tal com ha destacat la cònsol major, Rosa Gili, de lluitar contra el canvi climàtic.

Tal com ha explicat Moles, aquesta xarxa de calor i fred abastirà la zona compresa entre el Prat del Roure i el Prat Gran, amb la qual cosa la intenció és que les noves edificacions que s'hi estan fent s'hi embranquin ja "des del primer dia". Moles també ha destacat que una primera fase és aquesta però que estan "oberts a parlar" per ampliar el projecte cap a altres indrets. Es tracta d'un projecte "relativament curt", ha explicat el director general de l'elèctrica, ja que la part de les connexions ja està feta, amb la qual cosa s'espera que cap a finals d'aquest any o començament del que ve ja estiguin enllestits els treballs.

El comú d'Escaldes-Engordany, tal com ha recordat la cònsol major, Rosa Gili, va demanar un canvi d'ubicació de la planta, que en un primer conveni estava prevista a la zona del Prat del Roure, en una zona verda. Ara estarà ubicada, tal com ja es va comentar en una sessió de consell de comú, a la zona del pont dels Dos Valires. El comú aprofita el desenvolupament d'aquest projecte per connectar-hi els edificis del Prat del Roure i del Prat Gran en una aposta, ha dit Gili, d'evitar les energies fòssils i afegir-se, d'aquesta manera, a la lluita contra el canvi climàtic.

FEDA invertirà en aquest projecte uns tres milions d'euros, tal com ha explicat Moles, que ha incidit en la necessitat que cada vegada hi hagi més edificis que optin per aquestes energies alternatives a l'elèctrica, ja que d'aquesta manera la companyia pot també continuar apostant per uns preus competitius i per un bon servei als clients, ja que es diversifica la demanda. En aquest sentit, Moles ha destacat que projectes com el d'Escaldes és bo no només per a la parròquia sinó per al país. Aquesta xarxa funcionarà amb bombes de calor alimentades amb aerotèmia o geotèrmia i oferirà tant fred com calor. En aquest sentit, pel que fa al fred generarà 1,7 GWh/any que podrà destinar a aire condicionat.