Nueno destaca el creixement d’un 5% de les compres online en només sis mesos

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha ofert aquest dijous la conferència 'Què puc fer per servir i fidelitzar els meus clients?', una ponència on el professor ordinari de l'IESE Business School i responsable de la Càtedra Intent HQ de Canvis en el Comportament del Consumidor, José Luis Nueno, ha explicat els canvis que la Covid-19 ha generat en la manera de comprar i consumir, així com la transformació que han viscut sectors com el 'retail' i el turisme segons les modificacions del comportament del consumidor.

Així, Nueno ha destacat que després que les empreses hagin reforçat les vendes en línia arran de la pandèmia, en només sis mesos s'ha registrat un creixement en les compres del 5%, fet que suposa un augment "molt important" tenint en compte "què és deu vegades el que es creixia en tot un any". Tot i això, l'expert ha assenyalat que probablement "es produeixi un lleuger decrement d'aquest creixement", ja que amb la relaxació de les restriccions sanitàries hi haurà persones que passaran a dependre més de les botigues físiques que no pas de l'e-commerce.

Pel que fa a territori nacional, l'expert ha indicat que el consumidor andorrà realitza el 87% de les seves compres al Principat, per la qual cosa ha destacat la necessitat de "donar-li el màxim de facilitats perquè -aquesta situació- segueixi sent així". A més, ha assenyalat que l'entorn que ofereix el país afavoreix l'arribada de consumidors que, sobretot després del confinament, tenen preferència per espais amplis com els que disposa Andorra.

El titular de la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE, Albert Fernández, ha manifestat que des de la Càtedra el que es busca és promoure el coneixement relacionat amb l'emprenedoria perquè pugui ser útil pels emprenedors andorrans a l'hora de crear 'start-ups'. Així mateix ha afegit que des de la Càtedra "també promovem línies d'investigació que ens ajuden a detectar experiències d'èxit i portem ponents que puguin explicar coses que siguin rellevants per a l'economia andorrana", com és el cas de temes relacionats amb el comerç, el turisme, "o l'emprenedoria en general".

Per la seva banda, el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, ha posat en relleu la voluntat d'enllaçar la nova Càtedra d'Emprenedoria i Banca "amb l’entorn emprenedor i amb el món del pionerisme d'Andorra". Des de Crèdit Andorrà “tenim l’objectiu de contribuir en la reactivació econòmica del país” , i en aquest sentit, és vital saber com quedaran afectats per la crisi sectors com el comerç i el turisme" per, posteriorment, "saber què hem de fer per adaptar-nos a aquesta nova situació", ha afirmat.

La conferència és la dissetena sessió del cicle de conferències Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals, i forma part del programa d'activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE.