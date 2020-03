La nul·litat del model 720 acabaria amb els preus abusius dels lloguers

"El final de la problemàtica del lloguer i dels preus abusius que s'està vivint a Andorra, podria veure el seu final amb la nul·litat del model 720", així ho ha explicat l'assessor fiscal, Alejandro del Campo, en la conferència celebrada aquest dijous a la seu de MoraBanc d'Andorra la Vella, organitzada per l'Associació d'Assessors Tributaris i Fiscals (AATF). Tal com ha explicat Del Campo, aquelles persones residents a Espanya que tinguin propietats a Andorra i les destinin a un lloguer permanent podran gaudir de tot un seguit de beneficis fiscals que d'alguna manera faran que els urgeixi el lloguer d'aquests habitatges, i en conseqüència, baixaran de preu considerablement. Això només serà possible si el Tribunal de Justícia de Luxemburg dona llum verda a donar per extingit el model 720 encara vigent a Espanya en ple 2020.

Segons ha explicat del Campo, "el model 720 és una arma de destrucció massiva que s'usa cap aquelles persones que tinguin propietats a l'estranger i que els obliga a presentar el document 720 per tal de declarar-los a hisenda en cas que l'immoble superi els 50.000 euros". Del Campo ha detallat que el problema recau en el moment en què no es presenta a temps aquest document, ja que pot comportar sancions de fins al 150% del que s'hagi de declarar, i fins i tot l'embargament de la propietat. Precisament per aquest fet existeixen molts pisos a Andorra que tot i estar buits, no consten enlloc.

Ara per ara, la normativa és plenament vigent, tot i que està en procés de desaparèixer, "i desapareixerà", ha assegurat Del Campo. En aquest sentit, ha recomanat a totes aquelles persones que tenen béns a l'estranger "que regularitzin la seva situació com més aviat millor", ja que hisenda encara ho pot catalogar com un patrimoni no declarat i aplicar la sanció del 150%, per sobre del 40% que fixa el model 720.