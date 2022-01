Ocupació hotelera del 88% el cap de setmana

Andorra la VellaLes ocupacions hoteleres estan tenint xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Així, del 17 al 23 de gener hi ha hagut una mitjana d'ocupació setmanal del 66,55%, i la del cap de setmana s'ha situat al 88,13%, segons informen des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA).

D'aquesta manera, el director de l'UHA, Jordi Pujol, comenta que les xifres d'aquests darrers han estat molt bones. Concretament, el nombre de llits ocupats entre setmana ha pujat una mica. "Estar per sobre del 66% és una bona dada", expliquen des de l'UHA. De la mateixa manera, tenir més del 88% dels llits ocupats durant el cap de setmana, els situa amb dades similars als anys prepandèmics. "Esperem que aquesta pugui continuar sent la dinàmica per les setmanes vinents", expressen des de l'UHA.