L'ocupació hotelera cau durant la primera setmana de setembre i se situa al 53,6%

L'ocupació hotelera durant la primera setmana de setembre torna a baixar. Així, entre el dimarts 1 i el diumenge 6 de setembre, s'ha situat al 53,57% amb el 80% dels establiments oberts, segons les dades fetes públiques aquest dimecres per la Unió Hotelera d'Andorra. A través d'un comunicat informen que en finalitzar l'agost, també acaba el període vacacional per a molts turistes de proximitat, però es mostren satisfets per haver pogut mantenir les ocupacions per sobre del 50% gràcies al fet que la tornada a l'escola encara no s'havia produït. Des de la Unió Hotelera creuen que en aquesta segona setmana de setembre les ocupacions ja aniran clarament a la baixa.

La parròquia que ha tingut una ocupació més elevada ha estat la Massana amb un 72,99% d'ocupació i ha estat l'única en superar el 70%. Les altres dues parròquies que han tingut unes ocupacions superiors al 50% han estat Andorra la Vella, amb un 63,27%, i Escaldes-Engordany, amb un 63,17%. Quant a la resta, Encamp ha registrat un 49,97%, Ordino un 41,46%, Canillo un 28,76% i Sant Julià de Lòria un 25%. Per nacionalitats, un 61% han estat turistes espanyols, un 30% francesos i tan sols un 9% d'altres nacionalitats.