Onalabs: l’empresa que revolucionarà la medicina personalitzada

Andorra la VellaL’atracció d’empreses vinculades al món de la salut és un dels objectius del Govern per al desenvolupament econòmic del país. Grífols n’és un bon exemple, però també altres companyies molt més petites, però tan o més innovadores com és el cas d’Onalabs. Tal com ha explicat la mateixa CEO i cofundadora, Elisabet del Valle, al programa ‘A l’Alça’, “Onalabs és una empresa que es dedica a fer innovació disruptiva per crear una nova generació de dispositius mèdics, tipus braçalets, cinta, o pegats, que permeten una monitorització no invasiva, totalment remota, a temps real, intel·ligent i personalitzada dels pacients, és a dir, allà on estiguis, de la manera com estiguis, siguis a Cancún, a Andorra o Egipte, pots estar monitoritzat en tot moment, i per tant la persona no estigui tan supeditada a haver d’estar en centres de salut i centres sanitaris”.

Aviat sortirà al mercat el seu primer dispositiu, que podrà captar, a través de la suor, dades del nostre estat de salut i les enviarà al professional mèdic, i n’estan desenvolupant dos més: un que serà per a esportistes i un altre per a persones diabètiques. Iniciarà aviat un programa pilot al Principat que monitoritzarà en remot els paràmetres físics i bioquímics de persones grans i malalts crònics, i també n’està preparant un altre amb esportistes.

La medicina personalitzada és un negoci a l’alça que en els propers anys seguirà creixent amb l’objectiu d’oferir tractaments més específics i menys invasius. Segons Xavi Muñoz, conseller científic i cofundador Onalabs, “hi ha una diferència molt gran entre els dispositius que ara mateix hi ha al mercat i el nostre, i és que els dispositius que hi ha estan pensats, dissenyats i comercialitzats per electrònica de consum, i no són tan precisos i donen moltes tendències; els nostres estan certificats clínicament, les nostres dades han de donar exactament igual que els monitors que hi ha a peu de llit dels hospitals i això comporta una fiabilitat i una precisió molt més alta”.

La seva recerca ha estat en part possible gràcies a la inversió de capital privat andorrà que ha apostat per aquesta nova tecnologia, que l’empresa té patentada, i que tindrà dos grans àmbits d’actuació: la salut i la medicina esportiva. La Comissió Europea els ha concedit el segell d’excel·lència per la innovació del seu projecte i Andorra Recerca i Innovació, juntament amb la Fundació Richi dels Estats Units, els va premiar amb un viatge a Boston al Cambridge Innovation Center, on van tenir l’ocasió de trobar-se amb altres emprenedors d’arreu del món vinculats al món de la salut.