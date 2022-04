Onalabs obté 1,2 milions d’euros i prepara un pilot a Andorra dels seus dispositius mèdics

BarcelonaOnalabs Inno-Hub, start-up biotecnològica pionera en el desenvolupament de dispositius mèdics capaços de llegir, mesurar i monitorar paràmetres físics i bioquímics de la pell i la suor, ha tancat la seva primera ronda d'inversió a través de la plataforma d''equity crowdfunding' Capital Cell, aconseguint captar 1,2 milions d'euros, l'objectiu que s'havia marcat a l'inici. La companyia, cofundada per Elisabet del Valle, CEO de la firma, i Xavi Muñoz, conseller científic, destinarà el finançament aconseguit principalment a continuar el desenvolupament tecnològic i la certificació dels seus dispositius mèdics no invasius, remots i intel·ligents, enfocats al monitoratge de pacients crònics, esportistes i persones amb diabetis del tipus I i II, i a iniciar la seva fabricació industrial i la comercialització.

Paral·lelament al tancament de la ronda d'inversió, Onalabs ha acordat una col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació per iniciar un programa pilot per a la vigilància en remot dels paràmetres físics i bioquímics de persones grans i malalts crònics que requereixen seguiment per part dels professionals sanitaris. També s'està prospectant el monitoratge d'esportistes a través de la suor. "El fet de ser la companyia escollida el novembre passat per Andorra Recerca + Innovació i Richi Entrepreneurs com a millor projecte en l'edició del 2021, ens ha obert les portes del país pirinenc", afirma Del Valle.

La start-up ha desenvolupat una tecnologia basada en microfluídica, biosensòrica i sensórica física que permet als seus dispositius mèdics mesurar a través de la pell i la suor paràmetres clínics tradicionals que fins ara s'obtenien mitjançant una anàlisi de sang, convertint així la suor en un biofluid intel·ligent i la pell, en una plataforma de dades. "Els nostres 'wearables' funcionen com un microlaboratori portàtil que llegeix les dades que els hi ofereixen la pell i la suor, i que a més les envien en temps real als professionals de la salut a través de l'aplicació mòbil", explica la CEO d'Onalabs.

La combinació simultània dels sensors d'aquests dispositius permeten un monitoratge intel·ligent i personalitzat, de gran valor per a les necessitats mèdiques del pacient, com ara freqüència respiratòria i cardíaca, pressió arterial, temperatura, saturació d'oxigen, glucosa, lactat, pH, sodi, clorur, alcohol, cortisol, indicant també els moviments bruscos i les caigudes.