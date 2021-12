Ordino, amb un deute de 12 milions, preveu ingressar-ne 11 l'any vinent

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat aquest dimecres el projecte de pressupost per a l'exercici del 2022, el qual preveu uns ingressos que ascendeixen fins als 11,3 milions, un 11,1% més que en l'exercici anterior a conseqüència del creixement previst del PIB en un 6%, unes despeses de 10,1 milions i unes inversions que arriben fins als 2,9 milions d'euros. En aquest darrer punt, però, cal sumar 745.000 euros més referents a les inversions de la mancomunitat i a l'aportació al fons de compensació. L'endeutament aproximat del comú en l'actualitat és d'uns 12 milions, que es distribueixen en 9,7 del comú i 2,5 de Secnoa, fet que representa que la parròquia se situï al 110% del sostre d'endeutament. L'aprovació dels comptes ha tirat endavant sense el suport del conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, que hi ha votat en contra.

De fet, Dolsa ha criticat que el pressupost aprovat contempli una despesa de fins a 5 milions d'euros pel que fa al cost del personal. El conseller ha lamentat que durant l'any passat la corporació contractés interins "dient que desapareixerien" i que més tard no hagi estat així i, per contra, el comú preveu la incorporació de més personal per a l'any vinent. També ha trobat a faltar que dels 2,9 milions previstos per a inversió no hi hagi cap projecte al darrere per dinamitzar la parròquia i es basin pràcticament en treballs de "reposició", i ha manifestat que la inversió que s'ha fet darrerament al Centre Esportiu és "desmesurada totalment".

En resposta al conseller de la minoria quant a la falta de noves inversions, Coma ha assenyalat que anys enrere igual era més necessari invertir en equipaments públics suplementaris, tot i que "avui en dia hi ha bastants" i s'ha de tenir en compte que aquests s'han de mantenir", per la qual cosa per a l'exercici del 2022 s'ha mirat més per "invertir en les persones" i en la seva salut. La consellera ha exemplificat la resposta amb aspectes com gaudir d'un bus a preu reduït per a la ciutadania, disposar d'una bona escola bressol a la parròquia o implementar millores, tal com s'ha fet, al Centre Esportiu. A banda, ha exposat que les partides més significatives del capítol d'inversions estan adreçades a la impermeabilització i condicionament del parc de Comabella (525.000 euros), la remodelació del cas antic (255.000 euros), l'ampliació del camí al riu de Sornàs, o l'adaptació a l'administració electrònica (120.000 euros).

Un altre dels punts criticats per Dolsa ha estat el retorn de l'endeutament de la corporació. "Fa poc el cònsol va posar en dubte que l'endeutament al comú és degut al meu consolat. Estem parlant de fa 14 anys. Havent rebut gairebé 80 milions d'euros per les transferències del Govern durant aquest temps com no han pogut pagar 12 milions?", s'ha preguntat. El conseller ha comparat l'estratègia de retorn del deute d'Ordino amb la d'altres parròquies, assegurant que alguns han arribat a retornar fins al 50% del deute durant aquest mateix temps. En aquest sentit, Coma ha recordat que durant el mandat de Dolsa també va rebre aquests ingressos per part del Govern i que, per contra, va fer pujar l'endeutament del comú fins als 24 milions. "No pot venir a parlar del que no és", ha dit, afegint que Ordino continua reduint aquest deute en 1 milió d'euros a l'any.

En la mateixa línia, també s'ha qüestionat per part de la minoria els beneficis que aporta a Ordino la celebració de l'Ironman respecte de tot allò que generava l'Ultratrail, tenint en compte que la despesa per a celebrar l'esdeveniment també ha augmentat. Per part la majoria, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha declarat que "en aquests moments no es pot comparar l'aportació de l'Ultratrail amb l'Ironman per la pandèmia". "El comparatiu s'haurà de fer quan tornem a un any normal. El comú ha anat a suplir una prova que es deixava de fer per una altra. S'ha fet conjuntament amb el Govern i estem convençuts que pot una marca com aquesta pot funcionar", tot i que, "hem d'esperar a poder tornar a la normalitat per a fer aquests comparatius", ha exposat.

Amb tot, i per "no discutir" sobre el pressupost, Dolsa ha demanat a la majoria poder disposar dels comptes d'explotació dels anys anteriors, i també del de 2022 i, a partir d'aquí, "discutirem si és apropiat o no".

Sancions per no acudir a les comissions

Un altre dels punts qüestionats per Dolsa ha estat la incorporació de les sancions per falta d'assistència a les comissions en el pressupost de l'any vinent. El conseller ha criticat que, com només és ell mateix qui representa X'Ordino al comú, té l'obligació d'assistir a les reunions 10 comissions amb què compta la corporació, "i això es fa pràcticament impossible".

"Penso que no és equitatiu i a partir d'ara aniré a les més importants" a partir del gener, ha dit, que són aquelles relacionades amb les de Finances i Pressupost, Obres Públiques i Turisme. La resta, ha manifestat, les seguirà a través de les actes "i si veig en una acta que hi ha un tema que és interessant em posaré en contacte amb la comissió per acabar-me d'informar".

Davant les sancions que li pugui imposar el comú, ha afirmat que "facin el que creguin oportú. Jo no vinc aquí per percebre un salari, sinó a fer la meva feina, i en el 99% dels comuns que hi ha hagut he assistit i no he arribat mai amb les mans a la butxaca". Per concloure ha afegit que, si finalment el sancionen, "faré un recurs on toqui" seguint els consells "dels meus assessors jurídics".

Per contrapartida, Mortés ha assenyalat que "l'obligació dels consellers és assistir a totes les comissions". "Cadascú és lliure de fer el que vulgui", però "si no assisteix s'haurà d'aplicar el reglament que hem aprovat sense cap mena de dubte", ha sentenciat. Quant a l''amenaça' de recórrer les sancions, el cònsol ha posat en relleu que "està en el seu dret de fer el que cregui oportú".