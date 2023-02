Pagades totes les factures pendents a proveïdors

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu del Govern, César Marquina, qüestionat per la premsa sobre la situació envers l'impagament de factures per part de l'executiu, ha assenyalat que ja s'han liquidat tots els pagaments del 2022, per la qual cosa ha afirmat que "la situació ha quedat totalment normalitzada". En aquest sentit, ha apuntat que no té constància que cap empresa hagi dut a terme la sol·licitud per rebre la compensació escaient per retard, però ha acceptat que en els darrers quinze dies no ha validat la informació. Cal recordar que a principis de gener l'executiu tenia pendent el pagament de fins a 800 factures a proveïdors amb declaració d'urgència, un nombre que equivalia a fins a tres milions d'euros.