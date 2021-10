Pal Arinsal tanca una temporada d'estiu rècord: més de 2 milions de facturació i prop de 75.000 clients

La MassanaVallnord - Pal Arinsal ha acomiadat la temporada d'estiu aquest 12 d'octubre amb xifres molt positives. EMAP tanca el període estival superant els seus objectius: genera 2,3 milions d'euros, un 15% més que la temporada 2019, any què es va acollir la Copa del Món UCI de BTT (i un 43% més que la temporada 2020). Per primera vegada en la història, iguala el percentatge de facturació a l'hivern i a l'estiu (a tenir en compte l'atípica temporada d'hivern 2020-2021) sent del 50/50 i convertint-se en un estiu rècord en facturació.

Pel que fa a l'ocupació, l'estació ha acollit 74.708 clients en els diferents serveis que ofereix. El dia amb més afluència, el passat 18 d'agost, va ser el més visitat amb un total de 2.526 clients entre tots els sectors de l'estació. La reserva dels passis de 'Bike Park' i de les activitats al 'Mountain Park' podien efectuar-se en línia o a directament a taquilles. Un punt a destacar és que les reserves en línia han experimentat un increment del 87% respecte del 2019.

La bona meteorologia i les ganes de dur a terme activitats a l'aire lliure s'han vist reflectits en els resultats del 'Mountain Park' i del 'Bike Park'. L'estació ha pogut obrir els 99 dies i complir el seu objectiu de dies marcats en el calendari, juntament amb tots els esdeveniments estipulats durant molts caps de setmana i amb més de 5.000 participants en total. Es destaca principalment la Copa del Món Skyrace Comapedrosa, la Maxiavalanche i la Copa Catalana.

El 'Mountain Park' ha obtingut un increment en facturació amb un increment del 54%. De totes les activitats, les més sol·licitades han estat la tirolina 'Big Zip' i el 'Peke Park'. La gran novetat també ha estat el Simulador virtual d'esquí. Pel que fa a 'Snowplus', l'escola de lleure de l'estació, ha notat un increment del 79% i se situa en una de les àrees de l'estació amb més tendència de creixement.

Pel que fa a la restauració, més de 20.000 clients han gaudit dels diferents serveis gastronòmics de Pal Arinsal. Concretament, la restauració en un 5%. En total han estat disponibles tres restaurants durant tota la temporada: El xiringuito de Pal, l'Expresso i Coll de la Botella. Aquest últim ha estat el que més comensals ha rebut, gràcies també a la seva proximitat al telefèric d'Arinsal i a diferents rutes de senderisme i cicloturistes. En total, el Coll de la Botella ha rebut 7.968 clients.

Així mateix, el Refugi del Comapedrosa ha respectat al 100% el seu calendari, oferint un total de 130 dies d'obertura (des del 4 de juny fins al 12 d'octubre) i rebent una resposta molt positiva per part dels senderistes. Més de 5.000 persones han gaudit dels serveis de restauració durant tot l'estiu, de les quals més de 1.000 han pernoctat, fet que representa un increment del 103% respecte de l'any anterior.

Malgrat ser una temporada sense grans inversions, l'estació de la Massana destaca tres grans novetats que han estat molt importants. La primera, el nou circuit de Copa del Món de DHI, que serà la gran estrena per a la propera Copa del Món UCI de BTT el juliol del 2022. En segon lloc, la integració del sector d'Arinsal en les activitats d'estiu de l'estació amb la construcció de dos nous circuits d'e-Bike i la creació d'un nou producte: la ronda e-Bike. Finalment, una nova activitat que podrà gaudir-se de nou a la temporada d'hivern: el simulador virtual d'esquí.

De cara a la temporada d'hivern, si la situació ho permet i les condicions de neu acompanyen, s'espera obrir el proper 3 de desembre i es preveu un total de 137 dies d'esquí.