Paloma Rousseau, nova directora general de Vall Banc Assegurances

Andorra la VellaVall Banc ha nomenat Paloma Rousseau directora general de Vall Banc Assegurances SAU amb l’objectiu de fer créixer la companyia amb un pla de negoci que contempla objectius com la digitalització i l’impuls d’aliances amb companyies externes.

Segons el conseller i director general de Vall Banc, José Luis Dorado, aquest nomenament vol reflectir “l’aposta de l’entitat per reforçar la part d’assegurances aportant un valor afegit a l’oferta integral de l’entitat on el client és el centre de tota l’atenció”.

Rousseau liderarà el pla de negoci estratègic de la companyia. “L’entitat enfoca el seu creixement a través de la innovació com a pilar de l’oferta de valor als nostres clients. Les fites que ens hem marcat van encaminades a desenvolupar aliances de distribució externes per complementar a la xarxa de banc i potenciar la digitalització de l'asseguradora en línia amb l'estratègia del grup”, ha explicat la nova directora de Vall Banc Assegurances. Entre les seves tasques també està la d’adaptar tant el model de negoci com la governança de la companyia al nou entorn regulador andorrà, informen des de Vall Banc.

Paloma té una llicenciatura i màster en administració i direcció d'empreses. Va començar la seva carrera professional com a consultora a Deloitte auditant clients del sector assegurador del mercat espanyol. Posteriorment, com a responsable de l'àrea de finances de Commercial Insurance Spain a Zurich Seguros, ha liderat diversos projectes interns i aquest rol la va portar a ser el punt de referència en l'àmbit financer del comitè de direcció. Ha gestionat projectes d'adaptació i implementació de marcs normatius en el mercat assegurador andorrà principalment.