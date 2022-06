La pandèmia va fer caure un 60% els viatges fora d'Andorra el 2020

Andorra la VellaLa irrupció de la pandèmia va fer caure els desplaçaments fora del país un 60,2% el 2020 en comparació a l'exercici anterior. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, en la qual s'indica que els residents van dur a terme 37.385 viatges. Les excursions s'han reduït un 21,3% en comparació el 2019. El nombre mitjà de persones que viatgen ha augmentat fins a 2,17 persones i els que fan excursions han passat a ser d'1,62.

En canvi, el nombre de nits passades fora del Principat ha davallat un 61,5% i es queda en 278.814. El 2020, la xifra de pernoctacions s'ha incrementat en els trams de més de 8 fins a 30 i han estat el 35,3% dels viatges que es fan. S'han dut a terme un 3,6% menys de viatges respecte al 2019 pels viatges de fins a set nits fora.

El país majoritàriament més visitat ha estat Espanya tant pels viatges (76%) com per les excursions (96,2%). França ha patit la davallada més gran de desplaçaments (-67,8%) i de les excursions (-60,1%). En el 77,3% dels viatges que es fan, s'utilitza un allotjament principal que no és de mercat, els quals han disminuït 10,6 punts percentuals i el segment d'Hotels i allotjaments similars ha estat el més afectat (-9,6 respecte a l'any anterior).

El vehicle lleuger és el mitjà de transport més emprat (82,4%). L'any 2020, s'ha vist una clara disminució dels viatges en transport aeri, que s'han reduït en un 79% en comparació el 2019. El nombre de persones que fan un viatge s'ha situat en 81.209 (-55,5% de variació interanual) i 259.179 ciutadans han sortit per fer una excursió (-17,8%). La pernoctació mitjana dels viatges dels residents és de 7,46 nits, el que representa una reducció del 3% respecte a l'any 2019.

La gran majoria dels viatges tenen lloc durant la temporada d'estiu, és a dir, entre els mesos de juny i agost (48,4%). L'impacte de la pandèmia s'ha reflectit en la disminució dels viatges en els mesos de març, abril, maig, octubre i novembre. També cal destacar que el 2020, tenint en compte la situació, hi va haver un repunt dels viatgers en els mesos de febrer, agost i desembre respecte al 2019.

El motiu principal de les persones que viatgen són les vacances i l'oci (el 53,4%), seguit del 40,8% que ha visitat la família o amics. El 2020, aquest darrer motiu és el que més s'ha incrementat respecte a l'any anterior, passant a ser del 26,4% el 2019 a un 40,8% el 2020. En relació amb les excursions, s'han caracteritzat per l'increment considerable de les sortides per motius de compres (46,2% de les excursions).

L'any 2020, la despesa total efectuada pels residents al Principat en béns i serveis destinats al consum turístic ascendeix a 38,5 milions d'euros, dels quals 20,7 milions d'euros corresponen a la despesa en viatges i 17,8 milions d'euros corresponen a la despesa en excursions. La despesa total dels viatgers ha disminuït gairebé del 70%, però la despesa total de les excursions ha minvat, un 9,2%. Pels viatges, la despesa mitjana per persona se situa en 255,22 € (-32,3% respecte al 2019). En canvi, la despesa mitjana per persona de les excursions se situa en 68,83 euros (10,5% respecte al 2019).

La comparativa amb els altres països de la Unió Europea col·loca a Andorra en una despesa mitjana per viatge més aviat elevada pel conjunt dels països, en tercera posició amb 731,27 euros/persona pel 2019. No obstant això, la despesa mitjana per nit andorrana és de 95,07 euros per nit i se situa en la part central del conjunt europeu.