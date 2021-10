La pandèmia comença a quedar enrere: què ho demostra?

Andorra la VellaFa gairebé un mes que el comú d'Andorra la Vella va celebrar l'esdeveniment 'Concèntric', una iniciativa per a la dinamització comercial de la zona a la qual es va sumar Pyrénées Andorra com a motor de país. Des d'aleshores, les activitats dels grans magatzems amb la participació de públic no han deixat de celebrar-se, un motiu més que suficient per adonar-nos del fet que la pandèmia va quedant enrere a poc a poc. Els aforaments són cada vegada més grans, la participació de clients més activa i la relació amb les persones més propera (després de tants mesos procurant gairebé no tocar res per no 'contaminar-lo).

Des de Pyrénées Andorra asseguren que, després de molts mesos obligats per la pandèmia a mantenir un perfil baix, la celebració de 'Concèntric' "va ser com una festa, la gent estava eufòrica perquè, a més, el públic que va venir va respondre molt bé a la iniciativa. Vam sentir que, malgrat tota la precaució, estem començant a encarar el tram final de la pandèmia. Els empleats de Pyrénées volem tornar a l'activitat que teníem abans de la pandèmia amb més força i novetats pels nostres clients, per això hem aprofitat aquesta situació per preparar-nos i fer els canvis necessaris". I és que, potser alguns no s'han adonat, però hi ha altres signes que ens demostren la relaxació de les mesures sanitàries. Els grans magatzems han retirat algunes indicacions que obligaven per normativa als clients a entrar i sortir per uns accessos determinats (a l'FNAC encara queda la marca de les adhesius que durant tant de temps han indicat per on havíem de baixar les escales).

Tot i això, des del grup s'és conscient de la importància de mantenir totes les mesures sanitàries establertes pel Govern fins que la llei ho indiqui, i afirmen que treballen per oferir una millor experiència al client. "Malgrat que som l'espai comercial més important del país, anem canviant i renovant l'oferta de forma continuada; som conscients que els clients viuen una millor experiència de compra si se'ls ofereixen activitats que creïn un vincle amb nosaltres i millorin les seves expectatives inicials. Estem fent enquestes als nostres clients de forma sistemàtica per detectar allò que creuen que hem de millorar o canviar i fem tot el possible perquè la visita a Pyrénées sigui una experiència agradable i es gaudeixi tant si es compra com si no", indiquen. Per últim, avancen que ja treballen plenament en la campanya de Nadal i preveuen que "serà un èxit per a tot el comerç d'Andorra".