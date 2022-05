La pandèmia dispara les expedicions del certificat electrònic

Andorra la VellaEl Govern, a través de l'Oficina de Serveis de Confiança Electrònica, va posar en marxa l'any 2015 el certificat electrònic, una eina que començava a caminar amb la voluntat d'agilitzar els tràmits en línia. Des de la seva presentació i fins a principis d'aquest any, ja s'han expedit 29.608 certificats. Es tracta d'una xifra que representa un increment del 9% respecte del 2021. L'augment de sol·licituds més elevat coincideix amb l'època de la pandèmia i amb el moment en què el Govern va establir la necessitat de disposar de la signatura electrònica per tal d'obtenir el passaport Covid en format digital.

Només cal remuntar-se al 2019 per veure de quina forma tan exponencial van créixer les expedicions de la signatura electrònica. Aquell any el nombre total era de 3.407, mentre que el 2020 la xifra va elevar-se un 108% -arribant fins als 7.103-. Tot i això, no va ser fins al 2021 quan la dada va arribar als 27.192, el que va representar un augment del 283%. Concretament, el mes amb més expedicions va ser l'agost del 2021, seguit del setembre (3.119), novembre (3.854) i desembre (2.739).

Si s'analitzen les dades per tipologia, es pot veure com les persones físiques són les que més han sol·licitat el certificat (26.921). Tot seguit hi ha els certificats digitals per a activitats professionals, que s'ha incrementat enguany un 7% (1.474) i per a persones al servei de l'administració (1.213, +7%).