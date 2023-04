Una pantalla de cinema per viure 'El Clàssic' al Show Dinner d'UNNIC

Andorra la VellaUNNIC continua donant activitat a l'espai del Show Dinner amb la projecció del partit que aquest dimecres enfrontarà al FC Barcelona i al Reial Madrid en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. El centre d'oci integral que incorpora el Gran Casino d'Andorra ha tornat a preparar l'espai per a la projecció de 'El Clàssic' en una pantalla de cinema tal com ja va succeir el passat 19 de març, quan tots dos equips van trobar-se per disputar el segon partit de la lliga espanyola.

D'aquesta manera, el Show Dinner, ubicat a la quarta planta de l'equipament, donarà el tret de sortida al matx a partir de les 21 hores. Com a complement, a més, el Show Dinner ofereix un menú tancat per un preu de 18 euros que inclou hamburguesa amb patates o bé pizza més una beguda a escollir entre refresc, cervesa, copa de vi o aigua. Per tal d'assistir-hi, però, és necessari reservar prèviament trucant al 747 847.

Precisament, el Show Dinner també continuarà sent l'escenari aquest divendres i dissabte de l'espectacle 'First', un esdeveniment que combina música, ball i actuacions en directe i que va acompanyat d'un sofisticat menú a un preu de 80 euros.