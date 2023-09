El parc solar de Grau Roig compleix les expectatives i supera el 65% de producció en un any

Andorra la VellaEl parc solar de Grau Roig ja ha arribat al 65,7% de la producció que la instal·lació pot oferir en tot un any. Concretament, la producció registrada des del mes de febrer fins al 31 d'agost ha estat de 920.243 kWh enfront dels 1.400 MWh previstos a l'inici del projecte. En una resposta escrita del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, a la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador, des del Govern s'assegura que aquestes dades fan que sigui previsible que "a final d'any es puguin complir les expectatives de producció", tot i que, alerten, "la meteorologia és un condicionant molt important per a aquesta mena d'infraestructures i, per tant, depenent de si la tardor registra mesos assolellats o no, la producció total de l'any variarà".

La resposta del secretari d'Estat publicada aquest dilluns al butlletí del Consell General també especifica que el juliol va ser el mes amb una producció superior a la instal·lació, ja que es va arribar fins als 206.375 kWh, una xifra notablement per sobre de la registrada al juny (143.637 kWh) o a l'agost (169.728 kWh). En l'escrit, Forné també recorda que la instal·lació compta amb una potència de 1.000 kW repartits en més de 2.000 panells fotovoltaics bifacials que permeten aprofitar tant la radiació solar directa com la reflectida per terra. A més, es preveu que el parc permetrà deixar d'emetre a l'atmosfera prop de 180 tones de CO2.

D'altra banda, la consellera general també ha demanat pels detalls del conveni energètic signat entre el comú de Canillo i FEDA Ecoterm pel que fa a l'ampliació de la xarxa de calor gràcies a una inversió prevista de més de 5 milions d'euros. En aquest sentit, des del Govern s'argumenta que aquesta ampliació eprmetrà passar dels 32 edificis connectats a la xarxa actualment a poder abastir 88 edificis repartits en tres nuclis. És a dir, "l'ampliació permetrà arribar a 56 edificis més ja existents".

Així mateix, pel que fa al nombre de llars subministrades, tenint en compte el consum mitjà d'una llar, "es calcula que l'energia distribuïda en aquesta xarxa augmentarà en l'equivalent al consum de 1.198 llars". A més, l'ampliació de la xarxa "també permetrà augmentar les tones de CO2 estalviades, en 1.561 tCO2 a l'any".

L'ampliació de la xarxa es començarà de forma immediata i les diferents extensions previstes es faran progressivament fins a l'any 2027. Així, al Tarter s'ha previst estendre la xarxa a la zona de l'aparcament de l'estació, a la carretera de Sant Pere i la placeta del Tarter, així com a la carretera del Tarter fins a la zona de l'hotel Clos i des del desviament del mateix aparcament fins a la rotonda de Ransol. També es preveu abastir des de la rotonda de Ransol fins a les Caves Manacor, el camí del Pont d'Incles, el carrer del Roc de Sant Miquel i el centre de Soldeu (plaça del Piol i camí de les Marrades del Piol).

Finalment, i preguntat sobre la possibilitat de construir nous parcs fotovoltaics a Encamp i a Pal, Forné assegura que "el Pla sectorial d'infraestructures energètiques de l'any 2019 no preveu, ara per ara, infraestructures solars específiques en aquestes zones".