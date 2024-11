El Parlament català aprova mesures per engegar la connexió de tren entre Andorra i Catalunya

Andorra la VellaEl Parlament de Catalunya va aprovar aquest dijous per unanimitat la proposta dels Comuns pel manteniment de la rebaixa del transport públic fins a finals del 2025. Aquesta mesura beneficia a totes les persones usuàries del transport públic al Pirineu, amb descomptes de fins al 50% en l’adquisició d’abonament de transport tant dels autobusos de l’ATM de Lleida com dels que connecten el nostre territori a Barcelona, o de les línies de tren. Garantir el transport gratuït per menors de 16 anys a tot Catalunya, i estudiar i impulsar la implantació d’un sistema de targeta única, amb tarifa plana i assequible, per moure’s per tot el territori i tots els mitjans públics de transport, son mesures aprovades també ahir al Parlament que impactaran molt significativament a terres pirinenques.

Impulsar el tren-tram entre la Seu d'Urgell i Andorra va ser una proposta que va comptar amb els vots favorables de tots els partits de la cambra catalana (132 vots), a excepció d’Aliança Catalana, que es va abstenir (2 vots). Així mateix, van quedar aprovades mesures com garantir una xarxa d'autobusos que doni resposta a la demanda del territori, que inclogui que el bus directe que connecta l'Aeroport del Prat amb Andorra, i el que connecta l’Aeroport de La Seu d’Urgell amb Andorrra, facin parada a La Seu d'Urgell, aprovades amb 119 vots a favor i les abstencions de la CUP i VOX. “És una demanda històrica de les veïnes de La Seu d’Urgell i rodalies poder arribar de manera directa a l’aeroport del Prat; clama al cel, m’han dit, quan veuen passar pels nostres carrers el bus directe d’Andorra i no para” va comentar el coordinador dels Comuns a l’Alt Pirineu i Aran, Mario Mata.