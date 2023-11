Patronal i sindicats continuen sense acord per a la pujada salarial

Andorra la VellaSindicats i patronal hauran de continuar negociant després de la manca d'acord en l'última reunió respecte a la pujada dels salaris de cara al 2024. Tal com informa RTVA, l'USdA demana l'augment de l'IPC com a mínim i establir la tretzena paga com a obligatòria. Estarien d'acord, això sí, en implementar-la gradualment fins al 2028.

La CEA, per la seva part, considera inassumibles aquestes peticions i mantenen únicament un augment del salari mínim equivalent a l'IPC, més un 1,5%. Apunten que la resta haurien de negociar-se directament entre empresari i treballador.