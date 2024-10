La Patronal veu la proposta d'Ubach com la mort de l'economia

Andorra la VellaGabriel Ubach ha anunciat que com a representant sindical al Consell Econòmic i Social demanarà a Govern en la taula de negociació que s'aturi l'arribada de temporers aquest any. Ubach indica que els sindicats insten l'executiu a tirar enrere la quota de tres mil empleats temporals prevista per enguany. El motiu de l'aturada és que, amb la situació de crisi de l'habitatge, els sindicats creuen que no es poden acollir tres mil persones més que encara convertiran l'escenari en molt pitjor.

Després de l'anunci d'Ubach, membres de la CEA i de l'Empresa Familiar, han manifestat la seva sorpresa d'una proposta d'aquestes característiques. Han coincidit en què és una opció inviable a menys que es pretengui , segons un "col·lapsarà" i l'altre "morirà", perquè no hi haurà temporada d'hivern. Tot el model turístic andorrà, especialment a l'hivern, està basat en els temporers.

Han fet especial incidència en què sense temporers les pistes d'esquí no podran obrir. Tampoc bona part dels hotels ni de botigues especialitzades d'hivern. O altres establiments dedicats fonamentalment a la temporada hivernal. Per tant, la desaparició de l'activitat turística per falta de gent per donar el servei acabaria amb l'economia del Principat. Esperen que Govern no només no accepti aturar la quota de temporeres sinó tampoc reduir ni un sol de les tres mil autoritzacions que Ubach vol eliminar de forma absoluta.