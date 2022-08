Pèrdues a les plantacions de tabac per l'expansió d'un fong

Andorra la VellaPreocupació al sector tabaquer per la pèrdua de bona part de la collita. L'afectació del fong Rhizopus representa la principal causa, juntament amb les pedregades, segons informa RTVA. Aquest fong s'estén habitualment per plantes, però pot afectar fins i tot els animals. Aquí les assegurances no cobreixen pèrdues i per això representa el principal perill per al sector.

Encara no s'ha pogut fer un estudi acurat del volum de l'afectació, però sí que assenyalen les plantacions de Fontaneda, Juberri, Aixirivall i Certés com a principals focus.

L'origen del fong són les mateixes plantes i ara s'estudien fórmules per a compensar les pèrdues.