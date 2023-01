Pere López: "No n'hi ha prou que el Govern pagui les factures pendents, cal una compensació pels perjudicis que s'estan creant"

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, demana que el Govern compensi econòmicament les empreses afectades pels impagaments de factures. Ho ha manifestat en declaracions als mitjans de comunicació aquest dilluns, on ha anunciat que el GPS ha presentat una pregunta amb resposta oral en relació amb la situació, la qual, assevera, es repeteix set mesos després de les primeres informacions sobre la qüestió. "No n'hi ha prou que el Govern pagui les factures pendents, cal una compensació pels perjudicis que s'estan creant", ha destacat. "Volem que el Govern doni les explicacions pertinents en seu parlamentària", ha dit.

En aquest sentit, el líder vermell ha puntualitzat que, tot i no tenir xifres precises, tenen constància que hi ha proveïdors que acumulen impagaments des de fa sis mesos, una realitat que "està ocasionant un greuge als afectats" i que, en alguns casos està provocant que es deixin de pagar nòmines i cotitzacions a la CASS "per culpa del Govern". i recalca que entre les empreses afectades hi ha "serveis sensibles" de primera necessitat, com és, per exemple, l'acompanyament al transport escolar.

López també s'ha mostrat sorprès perquè des de l'executiu no s'han establert mecanismes per resoldre la situació des del passat mes de maig, quan van al·legar que els problemes de pagament es van produir a causa d'un canvi informàtic i a la defunció d'una de les persones encarregades del tràmit. Quant a la possibilitat que els impagaments s'hagin produït a causa d'una manca de recursos financers, ha manifestat que tenen constància que el Govern disposa de diferents línies de crèdit sense esgotar i alerta que les conseqüències de la situació actual serien més elevades si des de l'executiu, disposant de crèdit, "s'ha permès que les empreses estiguin en aquest calvari".

Finalment, respecte a l'expedient obert a una de les empreses del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, per no pagar impostos a Tributs, López no ha volgut fer declaracions.