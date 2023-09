El permís espanyol perquè Hife operi la línia de la Seu arribarà en breu

Andorra la VellaHife podria començar a operar la línia de la Seu d'Urgell "en els propers dies". Així ho ha avançat el ministre portaveu, Guillem Casal, que ha posat en relleu que l'autorització per part del ministeri de transports del govern espanyol no ha de tardar massa i, per tant, la doble autorització que necessitava la companyia per operar, l'andorrana i l'espanyola, ja estarà vigent.

D'aquesta manera, cal recordar que el passat 22 d'agost l'executiu va anunciar que Autocars Andorra 2011 i Hispano de Fuentes en Segures Hife havia estat la guanyadora del concurs per a cobrir la línia amb la Seu d'Urgell. Un cop Andorra va donar l'autorització a la companyia calia que l'executiu espanyol fes el mateix. "Em consta que no faltarà massa" perquè el permís espanyol arribi, ha confirmat Casal a preguntes dels mitjans de comunicació en la roda de premsa posterior al consell de ministres sobre els terminis per posar en marxa la línia.

Cal recordar que en el moment que es va anunciar la concessió es va destacar que servirà perquè hi hagi busos cada trenta minuts, a més d'una ampliació d'horaris i un servei de connexions exprés que connectaran les dues estacions, la d'Andorra i la de la Seu, en un temps de vint minuts. A més, es creen nous abonaments.