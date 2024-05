Pla d'ajuts de 64.962 euros per a empreses i associacions que promouen la igualtat de gènere

Andorra la VellaImpulsar activitats, actes o programes sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, assumint part de les despeses derivades de la seva organització. Amb aquest objectiu, el Govern ha aprovat l'atorgament de les subvencions per a l'any 2024 als projectes d'igualtat de gènere d'empreses i associacions constituïdes a Andorra i sense ànim de lucre.

Enguany els ajuts, que s'adjudiquen per cinquena vegada, atorguen un total de 64.962,68 euros repartits entre els projectes de les entitats de l'Associació de Dones d'Andorra, Aimara, l'Associació Andblockchain, Cerqueda Recursos Humans, el col·legi d'Advocats d'Andorra, Cooperand amb Llatinoamèrica, Creu Roja Andorrana, la Federació Andorrana de Pàdel, In 2 The Forest, Projecte Vida, Socrepro, Ticand, Unió Ràdio del Pirineu i Victus.

Entrant al detall, l'Associació de Dones d'Andorra ha estat subvencionada amb 2.212,31 euros pel projecte 'Punt d'informació a la dona', que té l'objectiu d'informar, assessorar i establir coordinacions en l'àmbit jurídic, laboral, familiar o altres a dones residents al Principat, especialment dones amb situació de vulnerabilitat.

Per la seva part, a Aimara se li ha atorgat una quantitat de 7.207,22 euros per la iniciativa 'Lideratge transformacional en femení', que ofereix un espai amb sessions grupals i individuals per a dones que desitgin adquirir competències i habilitats en lideratge.

L'Associció Andblockchain ha rebut 9.504,75 euros pel seu projecte 'La ciència i la tecnologia són femenines', que consisteix en una jornada per mostrar referents en l'àmbit de les STEM? a partir d'activitats presencials, taules rodones, tallers, orientació i informació i la visualització del curtmetratge Hamelin77.

Cerqueda Recursos Humans ha rebut 6.083,04 euros pel projecte 'Lidera Inside: Liderant des de dins cap a fora'. És un programa d'assessorament i orientació individual i grupal dirigit a dones que ocupin un lloc de comandament, directiu o de responsabilitat, que emprenguin un projecte o bé que es trobin en un procés de reorientació professional. L'objectiu és identificar els punts forts i febles i adquirir habilitats i competències.

El col·legi d'Advocats d'Andorra ha rebut 5.284,97 euros pel projecte 'Cicle de seminaris i conferències sobre la igualtat entre homes i dones', que presenta un cicle de conferències de difusió general per la ciutadania per donar a conèixer la legislació sobre igualtat i violència de gènere a Andorra.

Cooperand amb Llatinoamèrica ha estat subvencionat amb 6.292,80 euros pel projecte 'Triangular de cooperació: una perspectiva iberoamericana de gènere i salut mental', el qual consisteix en un col·loqui que exposa que diferents aspectes de la salut mental amplien la bretxa de gènere en el context de la dona a Iberoamèrica.

La Creu Roja Andorrana ha estat subvencionada amb 5.003,17 euros pel desplegament de punts liles, a partir de la formació de professionals i persones voluntàries, per estar presents en diferents esdeveniments d'Andorra i abordar possibles situacions d'intimidació, discriminació o agressió.

Per la seva part, a la Federació Andorrana de Pàdel se li ha atorgat una quantitat de 1.479,79 euros per un projecte que ofereix un espai de pàdel femení amb jornades de tecnificació o tornejos femenins, entre d'altres.

In 2 the Forest ha rebut 2.949,75 euros pel projecte 'Reconnectant en família'. És un espai dirigit a dones víctimes de violència de gènere i els seus familiars directes, l'objectiu del qual és millorar la comunicació, els vincles i identificar emocions a través de tallers d'educació emocional connectats amb la natura.

Projecte Vida ha rebut 4.093,87 euros pel projecte centrat en grups terapèutics per a dones que han viscut violències masclistes i han generat una addicció a una substància i/o control d'impulsos.

Socrepro ha estat subvencionat amb 3.084,13 euros pel projecte 'Mentoria del canvi: un camí a l'equilibri i el benestar', que ofereix mentoria en grup i individual, en línia i de forma presencial, per proporcionar eines efectives per superar desafiaments, aprenent estratègies per gestionar millor el benestar emocional i físic.

Ticand ha rebut 6.312,03 euros pel projecte 'We are cybergirls', una proposta d'esdeveniment amb tallers i xerrades per noies i famílies, amb l'objectiu d'atraure el talent femení al món de la ciberseguretat.

Unió Ràdio del Pirineu ha rebut 1.748 euros per 'Amb veu de dona'. Aquesta iniciativa consisteix en l'elaboració d'una sèrie d'entrevistes íntimes i personals a dones del país de totes les edats i professions amb la voluntat de donar a conèixer referents de diferents sectors.

Finalment, a Victus se li ha atorgat una quantitat de 3.706,85 euros pel projecte 'Minerva Talks', que proposa diverses activitats; com ara un esdeveniment anual per fomentar l'emprenedoria femenina, un pòdcast dedicat a parlar de l'emprenedoria femenina i impulsar la redacció i edició d'un llibre per combatre els estereotips de gènere.