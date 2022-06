Els ponents del 20è Fòrum de l'EFA participen en el còctel de benvinguda al Museu Carmen Thyssen

Andorra la VellaEn el marc del 20è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), els diferents participants i ponents han gaudit aquest dimecres al vespre d'un còctel de benvinguda al Museu Carmen Thyssen, acompanyats d'autoritats andorranes. En aquesta reunió prèvia organitzada per l'EFA hi han assistit els representants de Grífols, Victor Grifols i Albert Grifols; la presidenta del Laboratoire Européenne d'Anticipation Politique, Marie Hélène Caillol; l'ex vicesecretari general de l'European Free Trade Association (EFTA) i investigador del Liechtenstein-Institut, Georges Baur; el director d'aeroports públics de Catalunya, Jordi Candela; el director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral Monforte; i el president de The Route Hunters, Javier Suárez. Cal recordar, que el Fòrum tindrà lloc aquest dijous a partir de les 9.15 hores a l'Sport Hotel Village de Soldeu.