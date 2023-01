Porta els Reis d'Orient de rebaixes

Estem en plena recta final de les festes de Nadal i estem a poques hores perquè Ses Majestats els Reis d'Orient entrin a casa nostra per deixar-nos regals, en el cas d'haver estat bons, o carbó, si és que ens hem portat malament. Això no ho sabrem fins demà, però avui has de saber que encara ets a temps d'incloure quelcom dins la teva carta. Afanya't i no et deixis escapar l'oportunitat, per exemple, que et portin aquell jersei, pantaló, sabates, abric, arracades.... Aprofita per portar els Reis d'Orient de rebaixes.

Pyrénées Andorra és un dels indrets on trobaràs allò que necessitis i a millor preu. Els descomptes arriben fins a un 40% i ara és el moment per fer-te amb aquell peça de roba que tant desitges. Encara tens molta varietat per triar, però a mesura que van passant els dies les coses es van esgotant. Així que no t'adormis i arriba't fins al centre comercial a guaitar i xafardejar tot el que està rebaixat.

En moda trobaràs rebaixades marques, com ara, IKKS, Coach New York, North Sails, Tommy Hilfiger o Yerse (tant en dona, home i nens).

Les rebaixes a Pyrénées Andorra s'allargaran fins al pròxim 12 de març. I recorda que per la teva compra pots acumular fins a un 3% en saldo a My Pyri. Que no t'ho expliquin i arriba't fins a Pyrénées Andorra.