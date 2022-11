Pressupost de 3,3 milions per la campanya d'hivern

EncampAndorra Turisme destinarà un total de 3.297.000 euros a la campanya d'hivern d'enguany, que s'ha presentat avui amb el lema 'Atypical Andorra'. Així ho ha anunciat aquest migdia a Ràdio Andorra el director de la societat pública, Betim Budzaku, qui ha destacat que l'entitat es proposa igualar les xifres de l'any anterior. En aquest sentit, Budzaku ha avançat que es preveu un turisme diferent, on s'espera que entrin en joc els mercats centre europeu, escandinau i internacional. De fet, el director de la societat pública ha avançat que Andorra Turisme durà a terme accions promocionals a fins a nou països diferents, on l'aposta forta tornarà a ser per França i Espanya. Amb relació a aquest tema, la societat ha preparat una acció especial a Madrid basada en pantalles de gran format que ha tingut un cost d'uns 50.000 euros.