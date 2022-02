El preu de la construcció s’encareix fins a 300 euros el m2

Andorra la VellaL’elevat nombre de promocions i projectes immobiliaris que hi ha en marxa a tot el país ha fet que la construcció estigui sobrepassada. Enginyeries, estudis d’arquitectura, empreses de construcció, importadors i distribuïdors de materials i, en general, totes aquelles companyies vinculades al sector no donen abast.

L’excepcional volum de projectes que s’estan realitzant alhora, molts d’aquests de dimensions inèdites com les torres del Clot d’Emprivat, ha posat de manifest que el país no estava preparat per fer front a un boom immobiliari tan gran. Les conseqüències no han trigat a fer-se evidents: manca de mà d’obra, falta de materials i encariment de costos. Una equació que com a resultat comportarà que la majoria dels projectes immobiliaris no s’acabin en els terminis previstos.

Des de la frontera del riu Runer, amb la construcció del nou centre comercial Epizen, fins a l’altre extrem del país, a les valls del nord, on s’hi estan construint una trentena de promocions immobiliàries com la Querola projectada per Jean Nouvel a Ordino, o l’Aldosa Village de l’arquitecte Rafael de la Hoz a la parròquia de la Massana, el paisatge és ple de grues, bastides i maquinària de construcció.

A totes les parròquies hi ha moviment de camions, és un no parar de descàrrega de materials i càrrega de runa. Al centre del país l’activitat és on potser és més palpable, segurament pels grans projectes que hi ha en marxa a la capital, com el White Angel a l’avinguda Tarragona, el futur casino d’Andorra a Prat de la Creu o el proper centre comercial del Fener.

L’alta demanda d’obra nova, ja sigui per habitatges o per espais comercials, ha disparat el preu de construcció del metre quadrat, segons fonts del sector, en 300 euros o fins i tot més. Qui està patint les conseqüències d’aquesta realitat són els mateixos constructors, que davant la situació no poden garantir l’acabament de les obres en els terminis pactats, tot i que es treballi en caps de setmana i es doblin torns. També pateix les conseqüències de la situació el ciutadà que vol fer alguna petita reforma a casa seva i que veu com el preu dels treballs que li pressuposten s’ha pràcticament doblat en poc més d’un any.