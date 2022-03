El preu dels carburants assoleix un nou rècord històric: el gasoil, a 1,2 e/l

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de març de 2012, va ser notícia...

El preu de la gasolina ha augmentat més d'un 7% des de principis d'any, arribant per primera vegada en la història als 1,30 euros per litre. El preu del gasoil, tot i que no s'ha incrementat tant, també registra màxims històrics assolint els 1,20 euros. Andorra no s'escapa, doncs, de l'augment dels preus dels carburants que afecta a nivell internacional, i que els experts atribueixen a la tendència a l'alça del preu del petroli provocada per les tensions a Orient i també als gravàmens cada cop més grans sobre aquest producte.

El preu de la gasolina de 95 octans se situa actualment entre els 1,27 i els 1,30 euros per litre a les benzineres del país, un 7,4% més car que a principis d'any. Pel que fa al gasoil, el preu ha pujat un 3% i costa entre 1,16 i 1,20 euros el litre. Es tracta dels preus més alts mai registrats, i que superen els que es van assolir l'estiu del 2008.

El preu dels carburants a Andorra segueix estant per sota del d'Espanya, on actualment la gasolina costa una mitjana de 1,45 euros per litre i el gasoil 1,39 euros. En canvi, la diferència és molt més significativa amb França, on la gasolina costa una mitjana de 1,70 euros i el gasoil 1,60.

La pujada del preu dels carburants s'explica per la tendència a l'alça del preu del petroli davant de la por que els conflictes d'Orient bloquegin el subministrament de petroli a Occident. En aquest sentit, el barril de Brent va començar l'any als 109 dòlars i actualment costa ja 129 dòlars, i tot i que la xifra no ha assolit el màxim històric de l'estiu del 2008, quan va pujar fins als 146 dòlars, és un preu rècord si es calcula en euros, a causa de la seva devaluació respecte al dòlar.