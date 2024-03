El preu de l'habitatge es manté tot i l'aturada de vendes provocada pel vet a la inversió estrangera

Andorra la VellaEl mercat de l'habitatge de compravenda s'ha situat en un nivell de preus en el qual els preus que es demanen estan per sobre dels valors reals dels pisos. Aquests és una conclusió, segons fonts del sector, que els immobiliaris d'Andorra tenen clar. Asseguren que dins de la bogeria col·lectiva que ha provocat l'especulació que s'està patint hi ha un element que és incomprensible. La inversió estrangera en immobles ha estat aturada cinc mesos i escaig entre setembre de l'any passat i febrer d'enguany. En aquest període, el mercat ha estat pràcticament aturat de firma total. La falta de vendes, segons les fonts consultades, fins i tot posava en risc la continuïtat del negoci per a algunes immobiliàries. En aquest escenari tan advers, els preus no han baixat gens, segons aquestes fonts.

L'explicació d'aquest 'sense sentit' es troba en la voluntat dels propietaris. Els promotors o els propietaris de pisos a la venda mantenen la voluntat de mantenir els preus confiant en el fet que la maquinària tornarà amb la mateixa força que els últims tres anys. Les fonts apunten, però, a què el 'boom' de vendes no tornarà perquè el nivell de preus ha fet que l'adquisició d'un habitatge a Andorra no sigui rendible com a inversió. Això fa que els potencials compradors es limitin a aquells que hi volen viure, deixant fora el que busquen un rendiment. Les famílies andorranes, segons les fonts, que també havien estat invertint fort en totxo han fet un pas al costat pel nivell de preus.