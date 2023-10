El preu del metre quadrat passa d'11 euros a 20 en dos anys

Andorra la VellaEl preu del lloguer pràcticament s'ha duplicat en dos anys i a dia d'avui la mitjana de cost de l'arrendament d'un habitatge de 70 metres a Andorra és de 1.465 euros. Això es deu a l'evolució del cost del metre quadrat de lloguer al Principat. Si al gener del 2021 era d'11,23 euros ara se situa en 20,94 euros. Les dades corresponen al portal immobiliari Habitaclia que disposa de 228 habitatges per al lloguer a Andorra.

El principal motiu de l'increment és l'enorme diferència entre l'oferta i la demanda. La pràctica totalitat dels pisos d'arrendament es troben amb el preu congelat ja que la mesura fa cinc anys que s'aplica i ja cobreix tots els habitatges perquè els contractes són de cinc anys. Hi ha pisos que porten deu anys amb el mateix contracte ja que quan es va expirar va coincidir amb la primera congelació.

La tendència, segons indiquen fonts del sector immobiliari, és a la inversa. La congelació ha fet que la major part dels pisos que s'han pogut alliberar no hagin entrat novament en el mercat d'arrendament. El fet que els propietaris desconeguin quan anys es perllongarà la congelació fa que prefereixen deixar-lo fora. En alguns casos, segons les mateixes fonts, la tàctica és tornar-lo a posar al mercat amb un preu desorbitat, però la gran majoria ha optat per no tornar-lo a llogar.