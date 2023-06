El preu i el pic d'euríbor frenen en sec la venda d'habitatge

Andorra la VellaEl sector immobiliari es mostra molt preocupat, segons diferents professionals, perquè el mercat de venda d’habitatges s’ha frenat en sec. A diferència d’altres vegades, l’aturada està creant molta tensió perquè els factors que l’han provocat sembla que aniran per llarg.

Les fonts consultades han comentat que l’aturada de la venda d’immobles a Andorra és fruit de la confluència de dos factors. D’una banda, l’euríbor. A un 4% més el percentatge de la hipoteca ha multiplicat la despesa. I això afecta tant al comprador d’habitatge propi, que no pot assumir el cost de comprar-se un pis i pagar quotes tan altes, com a l’inversor que ha deixat de veure rendiment per l’encariment de costos.

L’euríbor ha estat el detonant, la metxa, però el que ha fet rebentar al mercat és el pic de preus als quals s’ha arribat aquesta primavera. Encara que Andorra continuï sent un lloc que manté l’atractiu per a nous residents, els preus ja són un obstacle real. Els immobiliaris destaquen que s’està arribant a la situació del 2008 quan els pisos ja estava clar que estaven molt per sobre del seu valor real.

L’aturada de la venda de pisos està coincidint amb el fet que les immobiliàries tampoc estan llogant. La pràctica totalitat del parc immobiliari es troba en renovació forçosa. Els pocs pisos que queden es troben a un preu intocable. Sense ingressos per vendes ni per lloguers, el panorama que els immobiliaris veuen ara és força preocupant per al sector.