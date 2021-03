Projectes del NIU participaran en una cimera internacional d'educació financera

La MassanaDos o tres projectes d''start-ups' del NIU participaran en la primera cimera internacional d'educació financera a Barcelona organitzada per Millonario Master Minds. Les dues entitats han arribat a un acord perquè el NIU d'Andorra Telecom participi en aquest esdeveniment els propers dies 17 i 18 de juliol en el qual participaran aproximadament 1.500 'start-ups' de tot el món i on també hi haurà al voltant d'un centenar d'inversors. El responsable del NIU, Miquel Gouarré, ha explicat que des del NIU disposaran d'un espai durant els dos dies de l'esdeveniment i que a més, els dos o tres projectes seleccionats d'Andorra, podran participar en les trobades amb els inversors. "Ens permetrà tenir una projecció internacional", ha destacat Gouarré, qui ha explicat que des del NIU faran una selecció dels projectes.

A més, Gouarré també ha manifestat que s'està proposant participar en l'esdeveniment a inversors del NIU perquè puguin assistir-hi i també enriquir-se amb les xerrades o els diferents workshops. "És una situació de win win", ha remarcat el responsable del NIU. Aquest esdeveniment estarà enfocat en l'àmbit tecnològic principalment.

De moment, aquest conveni és només per aquesta primera edició de la cimera que pretén connectar visionaris de tot el món. "És un esdeveniment que no s'ha fet mai", ha declarat el director de Millonario Master Mindes organitzadora de la cimera, Marc Clusa, el qual tindrà tres línies principals. Per una banda, els organitzadors han treballat l'escenari amb conferències en matèria financera que aportaran experiència a l'esdeveniment. El segon àmbit que es tractarà a la cimera seran les 'start-ups' "que vulguin aixecar una ronda d'inversió", i finalment, la tercera pota seran les sessions amb els inversors. En aquestes trobades, només hi podran participar 48 'start-ups'.

Tant des del NIU com des de Millonaria Master Minds han celebrat el fet que sigui un esdeveniment presencial en la situació de pandèmia que s'està vivint, en el qual se seguiran les mesures de protecció pertinents. L'esdeveniment se celebrarà a l'hotel Hilton de Barcelona i va néixer amb la idea de poder unir a visionaris i emprenedors amb fons de capital perquè nous models de negoci puguin sortir al mercat, ha manifestat el CEO de Millonaria Master Minds, Robin Arca.