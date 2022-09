Prop de mil milions d'euros en inversió estrangera en una dècada

Andorra la VellaLa inversió estrangera formalitzada a Andorra al llarg dels darrers deu anys suma aproximadament 930 milions d'euros. Ho ha informat aquest dimarts el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui ha volgut puntualitzar que l'import correspon a la xifra que l'inversor declara que durà a terme, motiu pel qual, i tenint en compte que l'actual legislació en matèria d'inversió estrangera no contempla la fase de seguiment i control de les operacions per garantir-ne l'evolució i compliment, des del Govern no es pot assegurar que sigui verídica, ja que podria ser "superior, igual o inferior".

El titular de la cartera d'Economia també ha volgut remarcar que des de l'executiu continuen treballant i apostant en reduir fins a trenta dies el termini per poder formalitzar una societat al país, tot recordant que amb el nou projecte de llei i en el cas de les operacions provinents de països amb Conveni de Doble Imposició o amb un acord d'inversió amb Andorra, el període d'espera ja es veu disminuït fins als dos mesos.