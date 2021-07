Pròrroga dels contractes de lloguer per al 2022 i als del 2019 es podrà augmentar la renda fins a un màxim del 10%

Andorra la VellaEl Govern recupera la pròrroga dels contractes de lloguer per aquells que finalitzen el 2022. Així ho ha anunciat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, qui ha explicat que aquesta mesura es va començar aplicant l'any 2019 i que cada any intenten "anar incorporant vies d'oxigenació". En aquest sentit, i amb la informació que disposa l'executiu, proposen liberalitzar els contractes del 2019. Així, els propietaris podran augmentar fins a un màxim del 10% de la renda d'aquests contractes, a canvi que es faci un contracte nou pels propers cinc anys. Filloy ha manifestat que aquest augment de la renda és voluntari, i que aquesta mesura respon al fet que ja es porten molts anys prorrogant els contractes i s'està buscant solucions perquè no finalitzin tots el mateix any. A més, ha comentat, que si no hi ha acord entre el propietari i l'arrendatari, la pròrroga d'un any més pels contractes del 2019, que ja es van prorrogar per llei el 2020 i el 2021, es manté.

D'aquesta manera, Filloy ha destacat que durant la celebració de la Taula de l'habitatge s'han exposat mesures per solucionar la problemàtica del mercat tradicional de l'habitatge. "Hem acordat que calia trobar l'equilibri entre la demanda de liberalitzar el mercat completament i la demanda de continuar protegint a les famílies", ha declarat. A banda de la nova excepció a la pròrroga, les ja vigents com per exemple en els contractes de lloguer que superaven els 1.500 euros o el fet de poder recuperar l'habitatge per a ús propi o d'un familiar es mantenen. "La idea és continuar treballant d'aquesta forma amb els diferents contractes" dels propers anys per tal d'anar "alleugerint la pressió en el marc de les pròrrogues forçoses", ha indicat. Una de les altres novetats, és que a partir d'ara també es podrà rescindir el contracte de lloguer si s'ha de fer una rehabilitació integral d'obra major de la infraestructura que impedeixi per qüestions de seguretat o d'higiene que els arrendataris hi continuïn vivint.

En aquest sentit, sobre la congelació dels contractes, Filloy ha reiterat que fins que no hi hagi un equilibri, s'haurà de seguir controlant el mercat i mantenint les pròrrogues. "La qüestió de l'habitatge necessita molts anys de treball", ha manifestat, remarcant que en aquesta legislatura s'estan posant les bases per poder reflexionar sobre aquesta qüestió a llarg termini. Per aquest motiu, durant la trobada, el ministre també ha informat als membres de la taula sobre la situació actual de l'Institut Nacional de l'Habitatge, el qual "ha de ser un element que canviï la visió del tractament de la problemàtica de l'habitatge de cara el futur perquè crearà una estructura sòlida, estable, fixa i de caràcter tècnic en el temps per analitzar la situació". A banda, també aportarà solucions i no ha de "dependre de voluntats polítiques", ha dit. El proper pas per tal de constituir aquest institut és la creació d'un comitè director format per dues persones nomenades pel Govern i una pels comuns. Un cop creat, es podrà crear el fons d'habitatge que esdevindrà un organisme d'inversió col·lectiva. Amb aquestes infraestructures "podrem tenir més capacitat econòmica per fer més polítiques d'habitatge", ha declarat el ministre.

Durant la taula, el Govern també ha presentat un model del futur sistema d'indicadors d'habitatge d'Andorra, el qual era una demanda de tots els sectors, ja que fins al moment no es disposaven de dades agregades en l'àmbit de l'habitatge. En aquesta línia, Filloy ha confirmat que han hagut de crear molta informació en els darrers mesos, que sumada a la ja creada i a l'informe de l'Institut de l'Habitatge Metropolità de Barcelona, permetrà crear aquest sistema. "Serà un sistema en línia que permetrà disposar de la informació real del mercat de l'habitatge, de les tendències futures o de les demandes", ha comentat, assegurant que permetrà calibrar l'oferta i la demanda, observar els desequilibris i veure com es poden corregir.

Pla del dret a l'habitatge

El ministre de Territori i Habitatge també ha comentat que s'elaborarà el pla del dret a l'habitatge, el qual, com a novetat, analitzarà la demanda exclosa, és a dir, aquelles persones o famílies que no tenen accés al mercat ordinari. "Ens donarà un dibuix de quines són les polítiques d'habitatge que hem de fer per donar resposta a la demanda exclosa", ha indicat.

Així mateix, la llei de l'Institut de l'Habitatge ja preveu dues figures per donar-hi resposta. D'una banda, la creació d'habitatge social destinat a persones o famílies vulnerables, sense recursos i que actualment ja estan sent ateses pels serveis socials. Aquests habitatges començaran amb una prova pilot a Andorra la Vella, ha remarcat Filloy. L'altra solució seran els habitatges a preu assequible que aniran destinats "a persones i famílies que tenen ingressos però no els suficients per accedir al mercat ordinari". En aquests moments, l'executiu ja està treballant juntament amb el comú d'Andorra la Vella per crear una infraestructura nova a la zona de la Borda Nova. "Això pot servir de model de cara a les altres administracions". Aquests habitatges a preu assequible es preveu que estiguin enllestits a finals del 2023.

Finalment, l'executiu tindrà un dret preferent d'adquisició sota el concepte social per protegir les persones vulnerables en el moment en què hi hagi una situació de dació de pagament o de garanties hipotecàries que no es poden cobrir.