Jordi Gallardo: "El PS fa una utilitació política de l'heliport pel moment de precampanya en el qual ens trobem"

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, fa un balanç general de la tasca realitzada al llarg de legislatura amb una valoració positiva de la implementació del transport públic gratuït, l'inici dels estudis per implementar el transport per cable al país i considera que les crítiques i la polèmica generada al voltant de l'heliport nacional de la Caubella per part del PS són fruit del moment de final de legislatura i precampanya en el qual es troba el país.

Com valora la tasca duta a terme pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa?

— Tenint en compte que ha estat una legislatura atípica perquè és més que evident que la irrupció de la Covid va trastocar en bona part el full de ruta de legislatura del Govern i, per tant, també dels ministeris, el balanç que puc fer dels projectes de Presidència, Economia i Empresa és positiu. En primer lloc, perquè l'entrega de l'equip ha estat total per gestionar la pandèmia, el gran dossier que ens va demanar molt temps amb la participació en els crèdits tous, la gestió dels ERTO, l'atenció cap al treballador per compte propi, tot plegat ha estat un projecte no previst al programa electoral i de Govern que ens va tocar gestionar i crec que l'equip del ministeri, en particular, han fet una molt bona gestió.

Què els hi ha quedat al tinter?

— La Zona Franca, però només la comercial perquè la de custòdia de valors creiem que podrem llençar el concurs. També el projecte de fer una concessió per disposar d'un registre d'embarcacions marítimes, segurament ens hauria agradat incidir la segona fase de l'anàlisi del transport per cable una mica abans i que estigués en un estadi més avançat. Des del punt de vista legislatiu, també hi ha alguns textos, però davant la gran quantitat de treball a tràmit parlamentari no els hem entrat, com per exemple la modernització de la llei de marques i patents, la legislació pels gestors per professionalitzar aquest col·lectiu. És cert que hagués estat important dur a terme una revisió de la llei de comerç, però no hem pogut iniciar els treballs per entrar el text. La llei d'inversió estrangera també quedarà pendent si no s'habiliten dies hàbils al febrer.

Un dels projectes destacats ha estat la implementació del transport públic gratuït.

— En tinc un sentiment dividit. D'una banda, la sensació que encara hi ha moltes coses a millorar, ja que l'usuari espera un servei de més qualitat amb una millor atenció, tot i que sempre he explicat que al país el transport està condicionat al fet que l'autobús comparteix via amb el vehicle i, exceptuant la línia Exprés, la resta tenen una repercussió negativa quan hi ha problemes a la carretera o una gran afluència de turistes, nevades, etcètera. D'altra banda, en faig una bona valoració per l'increment d'usuaris que hi ha hagut, primer amb la reducció de l'abonament i després amb la gratuïtat. Crec que com a país hem fet un salt qualitatiu al transport públic respecte a l'inici de legislatura i els resultats demostren que va ser una bona aposta. El resultat final és acceptable i tenim la voluntat de continuar treballant per millorar la mobilitat, un dels grans reptes del país.

En quin estadi es troben els expedients oberts per incompliment de la concessió?

— Els expedients estan oberts i segurament no es tancaran de manera immediata, excepte si es tanca sense cap mena de sanció. És un nou sistema, una nova modalitat de gestió del transport respecte al de fa 4 anys, però de la mateixa manera que el Govern ha de complir amb les seves obligacions, les companyies també han de fer allò que van dir que durien a terme i no sempre ha estat així. Si hi ha una afluència important d'usuaris en una parada i el bus no els pot carregar tots, les companyies tenen l'obligació d'activar un segon vehicle i no sempre ha estat així. Aquest és un dels incompliments de contracte que pot acabar amb una sanció a l'empresa.

L'executiu aposta per millorar la mobilitat amb el transport per cable.

— Correcte. La nostra aposta té en compte una combinació de tramvia des del punt fronterer fins a Escaldes i a partir de la parròquia, en direcció a la Massana i Encamp, implementar el transport per cable. Aquesta modalitat és totalment adaptable a la nostra orografia i s'integraria molt bé al país. Cal tenir en compte que aquest model ha donat molt bons resultats a diverses ciutats, com Tolosa, on ha estat un èxit i tenen previst ampliar-lo.

Què n'opina de les crítiques a l'estudi per fer arribar el transport ferroviari?

— Andorra no ho pot tenir tot i la nostra ubicació no ens permet ni tenir un aeroport ni tenir una connexió ferroviària fins al país, per això hem d'intentar donar alternatives. El que no podem fer és desmerèixer els càlculs i aproximacions que han fet professionals amb una llarga trajectòria perquè no ens agrada el resultat. El resultat és el que és, i tot i que ens agradaria que fos un altre, la inversió que requeriria i l'impacte natural el fan inviable i per responsabilitat ens toca dir-ho.

Una nova connexió amb França per la Solana i el tercer carril a l'N-145, serien més possibilistes?

— Aquests projectes depenen de les nostres capacitats i són més abordables, encara que continuem parlant d'opcions per carretera. El carril segregat per connectar amb la Seu d'Urgell és viable perquè només requeriria alguns acords per habilitar el rec paral·lel a la carretera. Quant a la connexió amb França seria una molt bona opció per tenir una altra via de sortida i entrada amb el costat francès millors que la carretera actual del Pas de la Casa.

El projecte de l'heliport ha generat certa polèmica, sobretot amb el partit Socialdemòcrata.

— Crec que el PS fa una utilització política del projecte de l'heliport pel moment de precampanya en el qual ens trobem. Quan vaig assumir el repte d'impulsar un heliport, em vaig comprometre a impulsar-lo i buscar una ubicació amb garanties que no aixequessin polèmiques ni oposicions. El fet que no hi hagi hagut cap recurs ni al·legacions, em dona la tranquil·litat que no hi ha ni l'oposició ni els dubtes que el PS vol fer creure, simplement hi ha una utilització política davant el moment que ens trobem.