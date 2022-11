Pujada dels sous inferiors als 48.000 euros bruts pel 2023

Andorra la VellaA partir de l'1 de gener del 2023 els empresaris estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari de les persones que percebin un salari fix brut inferior a 48.000 euros. Així ho ha presentat Govern la revalorització dels salaris després de la reunió del Consell Econòmic i Social que reuneix a la patronal i al sindicat. L'índex de revaloració és en funció de la franja salarial: la revalorització més alta és per als qui cobren el salari mínim i va decreixent de manera gradual fins als qui cobren 48.000 euros anuals. L'obligació no és aplicable per als treballadors que hagin estat contractats en el període dels 12 mesos anteriors a l'entrada en vigor de la Llei. No obstant l'obligació esmentada, el Govern recomana que l'augment sigui del 7% en totes les franges salarials.

La proposta, segons va anunciar Jover, baixa 0,5 punts percentuals per cada 200 euros de salari. Per exemple, les persones que cobren des de 1.200 euros als 1.400, tindrien un augment del 7%. Les persones que cobren dels 1.400 als 1.600, tindrien un augment del 6,5%, i així successivament.