A punt d'obrir la primera 'dark kitchen' d'Andorra

Andorra la VellaA les 'dark kitchen' també se les coneix com 'cuines fantasma', perquè a diferència d'un restaurant convencional, no estan obertes al públic ni tenen servei de sala. Aquest model de negoci ha proliferat a España durant els darrers anys a causa de l'auge del menjar a domicili i, tard o dora, havia d'arribar al Principat. Ho fa de la mà de Factory Food, una empresa 100% andorrana que obrirà en les pròximes setmanes i que té per objectiu optimitzar i millorar la qualitat del servei a domicili dels restaurants i empreses de restauració del nostre país. En el programa 'A l'Alça', un dels seus fundadors, Angelo Guitard, ha explicat que Factory Food es va començar a gestar en plena pandèmia. "Ha estat un any de treball, una mica llarg principalment perquè és quelcom completament innovador a Andorra, la primera 'dark kitchen' que es fa, i en l'àmbit legislatiu hem hagut de picar diferents portes i veure com s'adaptava la legislació existent amb aquest concepte: indústria, sanitat, comerç, el mateix comú... hem hagut de batallar i discutir, però esperem haver arribat a bon port", ha afirmat.

Tenen les instal·lacions en un discret conjunt de naus prop de l'Estació Nacional d'Autobusos, a Andorra la Vella. El seu negoci no està catalogat com un restaurant sinó com un obrador i la seva ubicació els permetrà evitar problemes veïnals que han sorgit amb les 'dark kitchen' en altres ciutats de França o Espanya. En aquest sentit, Guitard ha explicat que són en una zona industrial, sense veïns, però alhora "en una zona cèntrica per poder arribar a les llars de manera molt ràpida al client", i sobre altres qüestions, com el soroll o les olors, ha detallat que Factory Food "està en una zona acústica que queda completament amagada, i només hi ha una sola xemeneia que surt sense alçada important".

L'espai consta d'una dotzena d'espais individuals de lloguer, de fins a 30 metres quadrats, on els clients tenen habilitada una zona per cuinar i rentaplats. Cada llogater posa els electrodomèstics que necessiti en funció de la seva proposta gastronòmica i només paga l'electricitat que faci servir, i després hi ha zones comunes, però separades, com el vestidor, el reciclatge o el magatzem. L'empresa, a més de proporcionar el lloguer, és qui fa d'enllaç entre les cuines i els 'riders', comprovant que la comanda sigui correcte i entregant-la al repartidor que esperarà fora de la nau.