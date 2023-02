Tot a punt per la trobada més gran de comunitats de Blockchain i Big Data

Andorra la VellaAndorra la Vella, 13 de febrer de 2023.- S’acosta la trobada més gran de comunitats de Blockchain i Big Data que s'ha celebrat mai. Andorra es convertirà entre el 23 i el 26 de febrer en el 'Summit Art & Innovation', on es donaran cita nombroses comunitats i empreses especialitzades en tecnologia Blockchain i Big Data.

Concebut com una expo-festival, 'Summit Art & innovation' comptarà amb diversos formats diferents de participació a més de xerrades, conferències, exposicions i trobades entre professionals. Una programació i un recorregut dissenyat minuciosament per oferir un format revolucionari de festival.

'Summit Art & innovation' és una experiència immersiva per mostrar, gràcies als recursos que ens ofereix el país, les darreres tendències d'avantguarda. Experts i empreses especialitzades en firmes de luxe, Blockchain i Big Data, NFT, estil de vida, art, música i disseny; una oportunitat de negoci única i un model de networking que, en aquesta primera edició, s'adreça exclusivament a professionals.

Taules rodones i jornades

El ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el CEO d'Andbank, Carlos Aso, i el soci fundador d'Hereditas, Alain Uribeetxebarria, donaran el tret de sortida a la trobada amb una taula rodona que tindrà lloc el dijous, dia 23, a l'Auditori Nacional. També hi haurà una jornada organitzada per Andorra Business, l'agència de desenvolupament econòmic del Principat.

La tecnològica Criptan, que recentment ha signat un acord amb Vueling en virtut del qual es podran comprar vols amb criptomonedes, oferirà una taula rodona sobre institucions bancàries i la necessitat del Blockchain. Una altra de les taules rodones destacades, promoguda per Meta World Congress, tractarà sobre Metavers i ciberseguretat.

En aquest sentit, cal destacar la participació en l'esdeveniment de 'Meta World Congress' que protagonitzarà una sèrie de conferències i taules rodones on intervindran participants de diferents projectes del sector tecnològic i el metavers. 'Meta World Congress' té com a objectiu convertir-se en un pont entre marques, empreses tecnològiques i inversors I que actua com a aparador on els metaversos, i altres tecnologies, poden mostrar al món, any rere any, els seus avenços en els sectors amb millors perspectives de futur .

'Summit Art & innovation' arriba ple de propostes fascinants, com un esdeveniment que l'organització manté amb discreció per donar-li el màxim efecte sorpresa. Es tracta d'una activitat organitzada per Autobello, el concurs d'elegància per a col·leccionistes de cotxes i rellotges i en què podran participar els inscrits al programa VIP.

Menció especial mereix també el World Challenge NFT, el joc de taula que es fusiona amb el blockchain, i que estarà present a l'esdeveniment.

Una agenda d'infart

Han confirmat la participació a 'Summit Art & Innovation' Jordi Gallardo, ministre andorrà d'Economia i Empresa, així com el CEO d'Andbank, Carlos Aso, i el soci fundador d'Hereditas Advocats, Alain Uribeetxebaria.

Aquesta és la llista completa dels ponents i participants:

Oriol Sabat. CCO Cripten

Jorge Soriano. CEO Cripten

Jesús Monzo Faubel. Airline Distribution & Payment Vueling

Mariano Giralt. The Bank of New York Mellon

Vicens Martí. Managing Director Europe of Vatom, president del Row

Carlos Salinas. Head of Digital Assets i Fintech MoraBanc.

Luz Adelll. Partner. Draper B1

Judith Hidalgo. Directora d'Andorra Business

Santiago Álvarez. CEO de Metaverso Pro i director de Meta World Congress

Ivo Cadenas. CTE d'Evveland

Daniel Hernández. Managing director de Belobaba

Luis Manuel Fernández Pola. CEO d'Alvearium

Fernando Cassina. Cybersec Business Developer a Metrix

Lauri in Metaverse

Luis Carbajo. CEO Vottun

Ricardo Ortega Calvo. CMO i cofundador. DATAcryptonft

Samuel Martín Product Lead. Team Queso

Bogdan Tapu. CEO. World Challenge Game

Bal - Egogames

Àlex Coll. Data & Software Engineer Benzeer dApp

Iolanda Rubio Chief Màrqueting Officer at ClimateCoin

Jairo Galeano. Project manager World Challenge Game

Emilio Martínez. Director de blockchain a Ggtech (gamergy)

Bogdan Tapu. Fundador i Ceo. World Challenge Game

Secreto Defi. expert en finances descentralitzades

Àlex Hevia. CEO Cometoland Productions

Adrián Peribañez. Director Actyus AndBank

Edu Forte/Claudia Giraldo. Cofounders Commonsense

Álvaro Morillo. Head of Sales and Business Development. Bitnovo

Jorge Soriano. Ceo. Cripten

Joan de Ramon Brunet. Head of Growth at EthicHub. EthicHub

Àlex Fernández CEO & Founder. BITBASE

Christian Menda. Cap de vendes. Chainalysis

Antonio Moreno. Arquitecte de solucions. Chainnalysis

Laura Nieto. Head of Digital Practice. Cases & LaCambra

Meritxell Alarcón. Founder & managing partner.VIRTUS ADVOCATS

Miguel Angel Rodriguez Màster en propietat intel·lectual. Pi Advocats

Pau Augé. COO. Augé Legal & Fiscal

Xavier Gasià. Blockchain regulatory lawyer. BITLEGALTECH

Oriol Giró. CEO-Cofundador. Emindset Law

Gerard Marabella. Cofounder. Immobalize

Alain Uribeetxebarria. Clikalia

Àlex Fernández CEO & Founder. BITBASE

Alex Armengol

Warlands

Unlock.finance

Themar

Álvaro González de Buitrago. CEO. Team Formatge:

Carlos Celorrio i Danyil Shatko. Cybertitans:

Vicente Horcajada. Chili Cheese Games.

Álvaro Luzon. Cofundador. Chili Cheese Games.

Jose Luis Jurado. Wardians

Suport local i internacional

La primera edició del 'Summit Art & innovation' compta amb els patrocinis oficials de GrandValira, entorn excepcional on se celebraran la major part dels esdeveniments, així com dels hotels Roc Blanc d'Escaldes-Engordany i Park Piolet de Soldeu. La firma andorrana Augé Holding Grup és un altre dels patrocinadors destacats.

També la tecnològica especialitzada en finances Evergreen Oak Capital s'ha sumat al suport per a aquest esdeveniment, de la mateixa manera que ho ha fet la companyia especialitzada en el metavers Landian, l'objectiu del qual passa per aprofitar el creixement col·lectiu dels mons virtuals, fent-los més interactius, accessibles i fàcils de navegar.

A més d'Autobello, amb un paper rellevant en l'experiència VIP, també col·labora en aquesta primera edició la firma Dock11, reconeguda pel seu talent i continguts artístics també per a experiències VIP.