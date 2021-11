'Purple Dye', projecte guanyador dels Actinn Awards 2021

Andorra la VellaDes del 2020, Actinn -el clúster de la tecnologia i la innovació d'Andorra- convoca un concurs per premiar els projectes més innovadors i amb més potencial del Principat, l'Actinn Awards. En l'edició del 2021 han arribat a la final tres projectes "d'alt potencial i amb propostes de valor ben treballades que van dificultar molt la selecció dels guanyadors". Tant és així que des d'Actinn es va decidir fer un segon premi que inicialment no estava previst.

D'aquesta manera, 'Purple Dye', una 'start-up' andorrana capdavantera en el món de la intel·ligència artificial i representada per Jose Maria Lago i David Miralles, ha estat guardonada amb el primer premi del concurs, que compta amb una dotació de 5.000 euros. El jurat ha valorat molt positivament el model obert tipus 'marketplace' de mòduls d'aprenentatge, així com les funcionalitats diferencials que ofereix la plataforma en l'àmbit de la neteja de dades i d'afectació automàtica de la capacitat de càlcul.

El segon premi, amb una dotació de 2.000 euros, ha estat per 'You Cake', un projecte integral de transformació de la pastisseria d'autor que presenta un nou model exportable de nova pastisseria sota demanda del segle XXI representat per Alexis Estopiñan i Ada Casanovas. Finalment, 'Innobike', una empresa de nova creació representada per Xavier Sánchez i Fèlix Rodríguez que detecta de manera automàtica i autònoma als ciclistes a través d'eines d''smart digital signage', ha aconseguit el darrer guardó.

Els premis s'entregaran de manera presencial durant la pròxima edició de les jornades d'innovació Inntec 2022.