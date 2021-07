Pyrénées fa pinya amb els seus empleats i col·laboradors

Andorra la VellaUn centenar de treballadors vinculats a Pyrénées –de màrqueting, de compres, de vendes, d'automoció, de Carrefour Andorra2000, dels grans magatzems del Pas de la Casa, advocats, mànagers i coordinadors de marques com McDonald's o K-Tuin, entre d'altres- han compartit aquest diumenge la feina feta durant els darrers mesos en una trobada conjunta que ha tingut lloc a l'hotel Hermitage de Soldeu i que s'ha celebrat seguint tots els protocols sanitaris marcats per Govern.

La iniciativa, anomenada 'One Team', va sorgir des de la direcció general grup i ha tingut el suport d'Enzyme Consulting Group. El seu objectiu és abordar diversos reptes com la transformació cultural, millorar el treball en equip i crear petites i grans accions per assolir, de manera conjunta i més ràpid, a la visió i missió de Pyrénées. Durant la jornada, s'han format diversos grups multidisciplinaris i transversals on no hi ha hagut jerarquies i en els quals, l'opinió de tothom ha estat important, segons ha remarcat Pyrénées. "S'aborden internament, amb el talent de casa, diferents reptes que formen part del pla estratègic de Pyrénées", ha explicat Sergio Romero, director general del grup. "El perfil és completament variat, tota la plantilla té la possibilitat i la llibertat d'adaptar-s'hi. Això dona moltíssima riquesa d'opinions, punts de vista i experiències", ha afegit.

Els temes que s'han abordat, entre altres, han fet referència a les persones, la marca, el client, la digitalització, els processos o la sostenibilitat. Aida Torras, coordinadora de l'equip d'aquesta darrera temàtica, ha subratllat que "participar m'ha permès conèixer gent d'altres equips involucrats en la mateixa causa, i alhora abordar projectes que surten de la teva feina, del dia a dia, però que són per al bé comú de l'empresa i del país". Per la seva banda, Laura Sagalés, mànager de projectes estratègics, ha destacat que la missió de l'empresa "és tenir equips motivats, implicats i empoderats per accelerar la consecució i l'execució d'accions tangibles. Tots els grups estan fent una gran feina i estan aconseguint que l'essència del 'One Team' s'estigui convertint en l'ADN de la companyia".