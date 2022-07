Pyrénées Andorra et deixa el cotxe com nou

A punt de marxar de vacances? Comptant els dies que et queden per iniciar el teu merescut descans? Ho tens tot llest per escampar la boira? Sovint pensem que ho tenim tot a punt, però descuidem alguna cosa. Una d'elles acostuma a ser el nostre vehicle, l'eina imprescindible que ens trasllada d'un lloc a l'altre. Si no vols que el teu vehicle et doni un mal de cap durant les teves vacances és important que el sotmetis a una bona revisió abans de marxar. I aprofita també, si el teu cotxe ho necessita, a arreglar cops i ratllades que pugui tenir el vehicle. A Pyrénées Andorra t'ho posen fàcil perquè gaudeixis de l'estiu amb el teu cotxe com nou.

Si ets client de Pyrénées Andorra només has de portar el teu vehicle al centre de carrosseria Pyrénées i demanar, amb cita prèvia, una reparació de planxa i pintura i només hauràs de pagar un 50% de la teva franquícia. La cita la pots demanar o bé trucant al 868901 o bé enviant un correu electrònic a pip@pyrenees.ad.

Els professionals que treballen en els tallers de Pyrénées Motors reben formació constant per oferir-te el millor servei possible. D'aquí que també comptin amb les millors eines per fer-ho possible i tornar-te el vehicle com si el retiressis del concessionari per primera vegada.

Totes les condicions d'aquesta campanya, que estarà disponible durant el mes de juliol, les pots consultar al Centre de Carrosseria Pyrénées Andorra a Santa Coloma o bé a través de les xarxes socials @pyreneesmotors. .