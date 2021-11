Epizen tindrà una terrassa de 3.500 metres quadrats

Andorra la VellaEpizen, el nou centre comercial de Pyrénées Andorra situat a Sant Julià de Lòria, sumarà un nou espai d'oci i restauració al país. S'oferiran 3.500 metres quadrats de terrassa on s'ubicarà un gran espai d'oci familiar amb diverses activitats lúdiques que s'organitzaran no només el cap de setmana. Cal recordar que la setmana passada la companyia, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) va organitzar una jornada per a tots aquells interessats en treballar a Epizen i Pyrénées ja ha començat el procés de selecció dels candidats.

Tal com ha explicat a aquest mitjà el director de màrqueting i digital del grup Pyrénées, Àngel Alonso, "l'objectiu és que la gent vegi Epizen, no com un lloc de pas sinó com una destinació on passar-hi tot el dia; està pensat perquè hi hagi turistes però també una gran afluència de públic local, ja que les activitats que estan previstes també es desenvoluparan entre setmana". La terrassa, una de les 'estrelles' del nou centre comercial, s'integrarà en l'entorn natural de la zona i comptarà amb vista a un 'skyline' únic. "Volem convertir la terrassa en un espai exterior que serà l'avantsala del paisatge natural que s'observarà des d'aquesta ubicació", ha comentat Alonso. En la part superior on s'ubicarà la terrassa, l'edifici comptarà amb espais flexibles que complementaran l'oferta, segons l'estació de l'any, amb zones enjardinades, esdeveniments, activitats esportives i culturals, cinema, exposicions, concerts i mercats ambulants.

La natura, al centre

La voluntat de vincular l'espai comercial amb la natura es fa evident des del mateix nom del centre: Epizen, que neix de la fusió dels conceptes 'epicentre' i 'zen'. I també els colors escollits per al seu logotip -tonalitats blaves i verdes- estan vinculats a la natura. L'objectiu del grup, assegura Alonso, és el de "crear una imatge d'avantguarda", en sintonia amb valors com la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. En aquest sentit, el projecte preveu la certificació LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ja que l'edifici comptarà amb els estàndards òptims d'eficiència i responsabilitat energètica.