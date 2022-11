Pyrénées Motors denota un increment d'interès en els cotxes gasolina

El sector del motor es mostra satisfet dies després de la celebració de la 43a edició de la Fira d'Andorra, un esdeveniment social en què l'exposició de vehicles és un dels màxims atractius. Des de Pyrénées Motors assenyalen haver assolit els objectius que s'havien marcat des d'un inici realitzant una quantitat important de contactes amb clients habituals i també de nous.

Contactes que no necessàriament han acabat, per ara, en contractes. I és que des de Pyrénées Motors puntualitzen que el context socioeconòmic en què estem immersos provoca una incertesa que frena la venda. Tot i això, l'interès de client potencial està ben viu, sobretot, en la combustió dels vehicles a causa del fort increment de preu de l'energia. D'aquí que la gran majoria dels interessats es decantin més per la gasolina que pel gasoil.

El que sí que té molt assimilat i après el futur client és la tipologia de vehicle a comprar. En aquest sentit, Pyrénées Motors assegura que els clients es decanten pels cotxes elèctrics o híbrids, que han estat els protagonistes per excel·lència.