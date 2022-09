Pyrénées Motors és líder en la venda de vehicles elèctrics a Andorra

Estàs pensant a canviar de cotxe? Vols gaudir d'una vida més sostenible? Doncs no t'ho pensis més i compra't el teu primer vehicle elèctric. A Pyrénéess Motors trobaràs el que més s'ajusta a les teves demandes. I és que totes les marques de cotxes de què disposa Pyrénées Andorra tenen la seva gamma sostenible. Firmes com Citroën, BMW, Mercedes-Benz, SMART, MINI ja corren per l'asfalt amb la seva versió més eco i ho pots comprovar en persona visitant el concessionari de Sant Julià de Lòria.

De fet, Pyrénées Motors és, actualment, líder a Andorra en la venda de mobilitat elèctrica amb una quota de mercat del 36%. Els professionals del sector disposen de tota la informació que requereixes per esvair tots els dubtes que puguis tenir.

Pyrénées Andorra és líder en la venda de vehicles elèctrics a Andorra

Vehicles cent per cent elèctric o híbrid endollable? Aquesta és la pregunta més freqüent abans de prendre la decisió final. El factor preu també hi juga un paper important, però en aquest punt cal dir que els governs de cada estat desenvolupen un seguit d'ajudes econòmiques cap a la població per incentivar les compres. Sense anar més lluny, a inicis d'any, el Govern d'Andorra posava en marxa el Pla Engega 2022 amb una dotació econòmica de fins a 800.000 euros (50.000 euros més que l'edició del 2021). Unes subvencions que oscil·len entre els 8.000 i 24.000 euros per l'adquisició del vehicle elèctric en funció de la tipologia.

Segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia, avui dia hi ha en circulació un total de 16,5 milions de cotxes elèctrics al món, una dada que va creixent i Andorra no n'és una excepció.